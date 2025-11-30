به گزارش خبرگزاری مهر، چهلمین نشست وزیران نفت و انرژی تولیدکنندگان عضو اوپک و غیراوپک روز یکشنبه، نهم آذر ۱۴۰۴ بهصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
با توجه به تعهد مستمر کشورهای عضو اوپک و غیراوپک در بیانیه همکاری (DoC) بهمنظور دستیابی و حفظ ثبات بازار نفت، اعضا تصمیم گرفتند:
۱. بر چارچوب توافقنامه همکاری که در دهم دسامبر ۲۰۱۶ (۲۰ آذر ۱۳۹۵) امضا و در نشستهای بعدی تأیید شد، تأکید شود.
۲. مجموع تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک و غیراوپک حاضر در بیانیه همکاری که در سیوهشتمین نشست وزارتی اوپکپلاس توافق شد، تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ (دهم دی ۱۴۰۵) تمدید شود.
۳. اختیار قانونی کارگروه وزارتی نظارت بر توافق اوپکپلاس (JMMC) تمدید شود تا اوضاع بازار جهانی نفت، مقدار تولید و سطح پایبندی اعضا به سطح تولید تعیینشده در بیانیه همکاری را با کمک دبیرخانه اوپک بهدقت زیر نظر داشته باشند. افزون بر این، نشست کارگروه وزارتی نظارت بر توافق اوپکپلاس هر دو ماه یک بار برگزار شود.
۴. به کارگروه وزارتی نظارت بر توافق اوپکپلاس (JMMC) اختیار دهند تا نشستهای بیشتری برگزار کند یا در صورت نیاز برای رسیدگی به تحولات بازار نفت، درخواست برگزاری نشست وزارتی اوپکپلاس را ارائه دهد.
۵. بر اهمیت حیاتی پایبندی کامل به بیانیه همکاری و جبران تخطیها از سطح تولید تعیینشده تصریح شود.
۶. با توجه به تصمیم سیونهمین نشست وزارتی اوپکپلاس که به دبیرخانه اوپک برای تهیه سازوکاری بهمنظور ارزیابی حداکثر ظرفیت تولید پایدار اختیار قانونی داده شد تا بهعنوان مرجعی برای سطوح تولید کشورهای حاضر در بیانیه همکاری در سال ۲۰۲۷ استفاده شود، سازوکار تدوین شده از سوی دبیرخانه را تأیید کنند.
۷. منشور همکاری اوپک و غیراوپک را که در دوم ژوئیه ۲۰۱۹ (سهشنبه، ۱۱ تیر ۱۳۹۸) امضا شده است، تأیید و اعضا از دبیرخانه اوپک درخواست کنند طرحی را تدوین و آن را به برنامههایی برای دستیابی به اهداف کامل توافقنامه همکاری، همانطور که در ابتدا مقرر شده بود، تبدیل کند و آن را به چهلویکمین نشست وزارتی اوپکپلاس ارائه دهد.
۸. چهلویکمین نشست مشترک وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک و غیراوپک موسوم به ائتلاف اوپکپلاس هفتم ژوئن ۲۰۲۶ (یکشنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۵) برگزار شود.
