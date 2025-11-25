به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن آسیب‌شناسی ایران، محمدرضا امینی‌فرد رئیس انجمن آسیب‌شناسی ایران با بیان اینکه پاتولوژی و رشته‌های علوم آزمایشگاهی از ارکان پیشرو پزشکی مدرن و پزشکی شخصی‌سازی‌شده هستند، افزود: در سال‌های اخیر پژوهشگران و متخصصان این حوزه دستاوردهای مهمی در زمینه پاتولوژی دیجیتال، پزشکی دقیق و توسعه مراکز تخصصی داشته‌اند. این پیشرفت‌ها نشان‌دهنده اهمیت تعیین‌کننده نقش پاتولوژیست‌ها در تعیین مسیر درمان بیماران است.

وی با اشاره به توسعه نیروی انسانی در این رشته اظهار کرد: در سال‌های گذشته تعداد قابل توجهی از متخصصان پاتولوژی در سراسر کشور آموزش دیده‌اند و امروز در دورترین نقاط ایران در حال خدمت‌رسانی هستند. با این حال، همچنان شاهد برخی بی‌مهری‌ها و چالش‌های جدی نسبت به جایگاه این تخصص هستیم.

امینی‌فرد یکی از مهم‌ترین مشکلات را تبعیض‌ها و مداخلات غیرکارشناسی در حوزه پاتولوژی عنوان کرد و گفت: مطرح شدن بحث‌هایی که منجر به کاهش اختیارات علمی این رشته می‌شود، آسیب جدی به روند تشخیص و درمان وارد می‌کند. امیدواریم با تدبیر وزارت بهداشت و همراهی دانشگاه‌ها، این مسائل از دستور کار خارج شود و شرایط پایدار و عادلانه‌ای ایجاد گردد.

وی در ادامه به مشکلات اقتصادی پاتولوژیست‌ها اشاره کرد و توضیح داد: با وجود سال‌ها تحصیل و سختی کار در این رشته، پرداختی‌های فعلی با واقعیت حجم مسئولیت و نقش تعیین‌کننده پاتولوژیست‌ها همخوانی ندارد. در برخی موارد، دریافتی همکاران ما به‌اندازه یک‌پنجم تا یک‌دهم تخصص‌های دیگر است. این موضوع موجب دلزدگی، کاهش انگیزه و حتی افت جذب اعضای هیئت‌علمی شده است.

امینی‌فرد همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های مواد و تجهیزات آزمایشگاهی گفت: در دو سال اخیر به دلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت مواد مصرفی و تجهیزات آزمایشگاهی به‌شدت افزایش یافته است، اما تعرفه‌ها متناسب با آن اصلاح نشده‌اند. این وضعیت فشار سنگینی بر آزمایشگاه‌ها وارد کرده است.

در ادامه، حیدرعلی اسماعیلی، رئیس کنگره آسیب‌شناسی ایران، بر اهمیت بهره‌گیری از فرصت علمی کنگره تأکید کرد و گفت: همایش آسیب‌شناسی از غنی‌ترین و علمی‌ترین رویدادهای حوزه پزشکی است و امید است همکاران از این فرصت برای آشنایی با تازه‌ترین دستاوردها استفاده کنند.

همچنین، مهران قهرمانی، دبیر اجرایی کنگره آسیب‌شناسی ایران، گفت: انجمن با بیش از ۴۵۰۰ عضو، ۸۰۰ عضو هیئت علمی و تعداد قابل‌توجهی دستیار، یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های علمی کشور است و طبیعی است که کنگره سالانه آن نیز در مقیاسی بزرگ برگزار شود.

وی از برپایی نمایشگاه بزرگ تجهیزات آزمایشگاهی در حاشیه کنگره خبر داد و افزود: برای نخستین بار بیش از ۱۱۰ شرکت معتبر تولیدکننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی در این نمایشگاه حضور دارند که نشان‌دهنده اهمیت و گستردگی این رویداد است.

این رویداد تا ۷ آذرماه در محل همایش‌های ایران مال ادامه دارد.