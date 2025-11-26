مناطق محروم در آستانه کمبود پاتولوژیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن علمی آسیبشناسی ایران، مهران قهرمانی دبیر انجمن علمی آسیبشناسی ایران و دبیر اجرایی بیست و هفتمین همایش سالانه و دهمین همایش بینالمللی آسیبشناسی، در حاشیه برگزاری این کنگره، با اشاره به چالشهای مهم دستیاران پاتولوژی در کشور اظهار داشت: بخش قابل توجهی از پزشکان عمومی که نمرات بالایی در آزمون دستیاری کسب میکنند وارد رشته تخصصی پاتولوژی میشوند، اما برای ادامه مسیر نیازمند حمایت جدی هستند، هم در دوران دستیاری و هم در رفع نگرانیهای مربوط به تداخل رشتههای موازی که مانع از ادامه تحصیل مطلوب آنان میشود.
وی با تأکید بر ارزش تخصص پاتولوژی در ساختار تشخیصی کشور افزود: یک متخصص پاتولوژی به دلیل اشراف بر کل حوزههای آزمایشگاهی از کلینیکال و سرجیکال گرفته تا بافتشناسی و تشخیصهای مولکولی قادر است در هر نقطه کشور تمام آزمایشات مرتبط با یک فضای تخصصی را انجام و گزارش کند. امروز بیش از ۷۰ درصد آزمایشگاههای خصوصی، دولتی و دانشگاهی توسط متخصصان پاتولوژی اداره میشود.
پدبیر اجرایی کنگره با اشاره به لزوم ایجاد انگیزه برای ماندگاری متخصصان جوان در مناطق محروم تأکید کرد: بخش زیادی از متخصصان پس از فراغت از تحصیل تمایل دارند وارد حوزه خصوصی شوند تا بتوانند درآمد پایدار داشته باشند، اما در سالهای ابتدایی به دلیل طرح نیروی انسانی و ضریب کار، با مشکلات مالی مواجهاند. حق ماندگاری پاتولوژیستها در طرح بر اساس رشتههایی مانند داروسازی دیده شده و با رشتههای تخصص پزشکی همتراز نیست، این مسئله باعث دلسردی جدی شده و بسیاری از همکاران فقط میخواهند طرح را سریع بگذرانند و به مرکز استان برگردند.
وی با اشاره به تأخیر چندماهه در پرداخت کارانه در برخی استانها گفت: این وضعیت موجب کمبود متخصص در برخی مناطق شده است. وزارت بهداشت سالانه حدود ۱۵۰ متخصص پاتولوژی تربیت میکند که میتوانند همه شهرها را پوشش دهند، اما مهم این است که متخصص در یک شهر بماند، تجربه کسب کند و ترکیب متخصصان باتجربه و جوان در مناطق دوردست حفظ شود. اگر برخی شهرها فقط محل گذر یکساله پزشکان جوان باشد، این موضوع با عدالت در تشخیص و درمان فاصله دارد.
قهرمانی در پایان از مسئولان خواست موضوع اصلاح حقوق، ارتقای حق ماندگاری و پرداخت بهموقع کارانه را با فوریت در دستور کار قرار دهند.
نظر شما