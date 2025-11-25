  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲

عرضه ۳۵ هزار تن نفتا و ۲۰ هزار تن متانول در بورس انرژی

عرضه ۳۵ هزار تن نفتا و ۲۰ هزار تن متانول در بورس انرژی

رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی در روز سه‌شنبه چهارم آذر 1404 میزبان عرضه‌های متعددی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی در روز سه‌شنبه چهارم آذر ۱۴۰۴ میزبان عرضه‌های متعددی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی خواهند بود.

از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل به لحاظ حجمی می‌توان به برنامه عرضه صادراتی ۳۵ هزار تن نفتا شرکت نفت ستاره خلیج فارس و ۲۰ هزار تن متانول شرکت صنایع پتروشیمی سبلان اشاره کرد.

هم‌چنین از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی بورس انرژی به لحاظ حجم نیز می‌توان به برنامه عرضه ۴ هزار تن برش پنتان شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، ۲ هزار و ۵۰۰ تن متانول پتروشیمی شیراز، ۲ هزار و ۳۰۰ تن متانول شرکت متانول کاوه، ۲ هزار و ۲۰۰ تن متانول پتروشیمی زاگرس و ۲ هزار تن آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس اشاره کرد.

در این روز رینگ داخلی بورس انرژی هم به سیاق هر سه‌شنبه میزبان عرضه‌های متعدد پساب از سوی شرکت فاضلاب تهران، شرکت فاضلاب شیراز و شرکت فاضلاب استان کرمان خواهد بود.

کد خبر 6667627
علی فروزانفر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها