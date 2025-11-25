عرضه ۳۵ هزار تن نفتا و ۲۰ هزار تن متانول در بورس انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی در روز سه‌شنبه چهارم آذر ۱۴۰۴ میزبان عرضه‌های متعددی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی خواهند بود.

از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل به لحاظ حجمی می‌توان به برنامه عرضه صادراتی ۳۵ هزار تن نفتا شرکت نفت ستاره خلیج فارس و ۲۰ هزار تن متانول شرکت صنایع پتروشیمی سبلان اشاره کرد.

هم‌چنین از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی بورس انرژی به لحاظ حجم نیز می‌توان به برنامه عرضه ۴ هزار تن برش پنتان شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، ۲ هزار و ۵۰۰ تن متانول پتروشیمی شیراز، ۲ هزار و ۳۰۰ تن متانول شرکت متانول کاوه، ۲ هزار و ۲۰۰ تن متانول پتروشیمی زاگرس و ۲ هزار تن آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس اشاره کرد.

در این روز رینگ داخلی بورس انرژی هم به سیاق هر سه‌شنبه میزبان عرضه‌های متعدد پساب از سوی شرکت فاضلاب تهران، شرکت فاضلاب شیراز و شرکت فاضلاب استان کرمان خواهد بود.