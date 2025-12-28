  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۷ دی ۱۴۰۴، ۹:۵۹

روز پر عرضه‌ بورس انرژی ایران؛ از آیزوفید تا برش سبک

بازار فیزیکی بورس انرژی برای دومین روز کاری هفته پر عرضه خواهد بود؛ شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی نسبت به عرضه‌های سنگین فرآورده‌های هیدروکربوری در رینگ بین‌الملل اقدام می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، بازار فیزیکی بورس انرژی ایران برای دومین روز کاری هفته پر عرضه خواهد بود؛ شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی نسبت به عرضه‌های سنگین فرآورده‌های هیدروکربوری در رینگ بین‌الملل اقدام می‌کنند و رینگ داخلی نیز میزبان عرضه‌های متعددی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی است.

بر اساس این گزارش، بورس انرژی ایران اعلام کرد بازار فیزیکی برای روز یک‌شنبه هفتم دی میزبان عرضه‌های متعددی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی خواهد بود.

از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل بورس انرژی به لحاظ حجم می‌توان به برنامه عرضه صادراتی ۴۰ هزار تن آیزوفید شرکت پالایش نفت تبریز و ۲۰ هزار تن «برش سبک حاصل از پالایش نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل» شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم اشاره کرد.

از مهم‌ترین عرضه‌های داخلی بورس انرژی به لحاظ حجم هم می‌توان به برنامه عرضه ۵ هزار نفتای سنگین شرکت پالایش نفت امام تهران و ۲ هزار تن آیزوریسایکل شرکت پالایش نفت شیراز اشاره داشت.

