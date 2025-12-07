  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

عرضه ۱۰۰۰ تن بنزین در بورس انرژی ایران

رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی در روز یک‌شنبه شانزدهم آذر پرعرضه خواهد بود. از بنزین و بوتان تا روغن سنگین قطرانی در صف عرضه قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد از مهم‌ترین عرضه‌های امروز در رینگ بین‌الملل بورس انرژی به لحاظ حجم عرضه می‌توان به برنامه عرضه ۸ هزار تن اکستراکت شرکت نفت ایرانول طی ۲ عرضه مجزای ۶ هزار و ۲ هزار تنی و هزار و ۵۰۰ تن برش بوتان شرکت پالایش نفت بندرعباس اشاره کرد.

از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی بورس امروز به لحاظ حجم نیز می‌توان به برنامه عرضه هزار و ۱۲ تن MTBE شرکت پتروشیمی بندر امام، ۱۰۰۰ تن بنزین پتروشیمی ایلام و ۱۰۰۰ روغن سنگین قطرانی شرکت پالایش قطران ذغال سنگ اشاره کرد.

