بهسازی و ارتقای تأسیسات ۸ پناهگاه شهری در منطقه ۱۱ تهران تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران، با اعلام اینکه طی ماههای اخیر مجموعهای از اقدامات تخصصی برای ارتقای وضعیت پناهگاههای شهری انجام شده است، گفت: در این دوره، تمام پناهگاههای شناساییشده در منطقه مورد بازدید فنی قرار گرفتند و با رفع کمبودها، ترمیم نواقص و ارتقای تجهیزات، به سطح قابل قبول عملیاتی رسیدهاند.
وی افزود: در این پناهگاهها مجموعهای از اقدامات شامل اصلاح شبکههای داخلی، بهبود شرایط روشنایی، ارتقای سیستمهای تهویه، بازسازی بخشهای فرسوده و تأمین نیازهای پایهای آنها صورت گرفت تا در زمان استفاده، محیطی امن و پایدار برای شهروندان فراهم باشد.
بر اساس اعلام شهردار منطقه ۱۱، پناهگاههای واقع در چهار ناحیه در مدارس استقلال ۲، شهید بهرامی، عمار یاسر، دخترانه هاجر، بنتالهدی، هنرستان کاردانش حافظ، مدرسه کوثر و مدرسه علویان، از جمله فضاهایی بودند که عملیات ارتقای زیرساختی در آنها اجرا شده است.
قمی با تأکید بر اهمیت آمادهسازی این فضاها در افزایش تابآوری شهری گفت: این اقدامات بخشی از برنامه مستمر مدیریت بحران منطقه برای ایمنسازی فضاهای عمومی و آمادگی در شرایط اضطراری است و تلاش میکنیم سایر نقاط نیازمند ارتقا نیز در مراحل بعدی تحت پوشش قرار گیرند.
