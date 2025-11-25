طرح تقویت امنیت غذایی برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، هنگام بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی با هدف تأمین نظر شورای نگهبان، با پیشنهاد این کمیسیون مبنی بر حذف ماده ۱۱ طرح یادشده موافقت کردند.

این تصمیم با ۱۰۶ رأی موافق، ۸۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن اتخاذ شد.

بر اساس این گزارش، ایراد شورای نگهبان به بند ۷ این ماده مرتبط با موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی بود؛ ایرادی که به دلیل ابهام و همچنین ایجاد بار مالی، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شده است. به همین دلیل، کمیسیون اعلام کرد که بررسی محتوای این بند باید در قالب یک طرح یا لایحه مستقل و در زمان مناسب انجام گیرد. از آنجا که اصلاح این بند می‌توانست کلیت طرح را با مشکل مواجه کند، ماده مذکور برای رفع ایرادات شورای نگهبان به‌طور کامل حذف شد.