هشدار صمصامی درباره تبعات مصوبه دولت بر معیشت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صمصامی در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رؤسای مجلس و جمهور، با هشدار نسبت به وضعیت معیشتی مردم و شتاب گرفتن نرخ تورم»، تأکید کرد که مسئولیت پیامدهای ناشی از اجرای بند یک مصوبه یکم آذر ۱۴۰۴ هیئت وزیران بر عهده آنان است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اجازه واردات کالاهای اساسی از محل «بدون انتقال ارز» از استانهای مرزی، این تصمیم را به معنای تحمیل هزینه ناکارآمدی دولت در مدیریت ارزی و ریالی بر مردم دانست و گفت: این اقدام در عمل، اثر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را از سفره مردم حذف میکند.
وی با بیان اینکه آثار این تصمیم در ماههای آینده آشکار خواهد شد، افزود: افزایش قیمتهایی همچون قند به بیش از ۱۰۰ هزار تومان، روغن مایع ۹۰۰ گرمی بالای ۱۵۰ هزار تومان، پنیر ۵۰۰ گرمی بالای ۱۳۰ هزار تومان و نصف شانه تخممرغ بالای ۱۰۰ هزار تومان از جمله نمونههایی است که قابل پیشبینی است.
صمصامی با خطاب قرار دادن رؤسای مجلس و دولت ادامه داد: شما بهطور مستقیم مسئول پیامدهای اجتماعی اجرای این مصوبه هستید و باید در برابر مردم پاسخگو باشید.
وی تأکید کرد که نمایندگان از ابزارهای قانونی خود بهره خواهند گرفت و ضرورت دارد اجرای این مصوبه متوقف شود.
نظر شما