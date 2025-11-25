  1. استانها
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

کارشناس هواشناسی کردستان: بارش‌های ضعیف و پراکنده در راه است

سنندج- کارشناس هواشناسی کردستان گفت: دو موج بارشی ضعیف از روز چهارشنبه وارد استان خواهد شد، ولی بارش قابل توجهی از این سامانه‌ها انتظار نمی‌رود.

نشمیل احمدیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از عبور دو موج بارشی ضعیف از استان طی روزهای آینده خبر داد و اظهار کرد: از بعدازظهر روز چهارشنبه تا صبح پنجشنبه یک سامانه بارشی ضعیف از سطح استان عبور خواهد کرد و اوایل هفته آینده نیز موج دیگری وارد منطقه می‌شود.

وی افزود: با وجود اینکه این دو موج بارشی، بارش‌های چشمگیری به همراه نخواهند داشت، اما تداوم و تناوب عبور این امواج نشان‌دهنده امیدواری‌هایی برای بهبود شرایط بارشی استان است.

وی یادآور شد: اگرچه برآوردها برای این دو موج بارشی، میزان بارش چشمگیری را پیش‌بینی نمی‌کنند، اما همین وضعیت ناپایدار جوی و عبور سامانه‌های بارشی به‌صورت متناوب می‌تواند در بهبود شرایط آب‌وهوایی استان مؤثر باشد.

کارشناس هواشناسی کردستان همچنین با اشاره به پیش‌بینی‌های فصلی گفت: طبق پیش‌بینی‌های فصلی، انتظار می‌رود که بارش‌های نسبتاً مناسبی در طول زمستان تا اواخر بهار در استان کردستان داشته باشیم البته این پیش‌بینی‌ها به دلیل گستردگی زمان و عوامل مختلف، با عدم قطعیت بالایی همراه است.

احمدیانی در ادامه توضیح داد: با توجه به پیش‌بینی وضعیت بارشی، این هفته دو موج بارشی آرام وضعیت جوی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهند، اما دمای هوا تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت و تنها کاهش نسبی دما به‌ویژه در طول روزها ادامه خواهد داشت.

وی در خصوص وضعیت دمایی استان گفت: طی شبانه‌روز گذشته، ایستگاه بابارشانی با دمای ۱۳ درجه زیر صفر، سردترین نقطه استان و کشور گزارش شد و ایستگاه‌های سراب شهرک، قاملو، دهگلان و هزارکانیان نیز جزو سردترین نقاط استان قرار گرفتند.

