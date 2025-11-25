نشمیل احمدیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از عبور دو موج بارشی ضعیف از استان طی روزهای آینده خبر داد و اظهار کرد: از بعدازظهر روز چهارشنبه تا صبح پنجشنبه یک سامانه بارشی ضعیف از سطح استان عبور خواهد کرد و اوایل هفته آینده نیز موج دیگری وارد منطقه می‌شود.

وی افزود: با وجود اینکه این دو موج بارشی، بارش‌های چشمگیری به همراه نخواهند داشت، اما تداوم و تناوب عبور این امواج نشان‌دهنده امیدواری‌هایی برای بهبود شرایط بارشی استان است.

وی یادآور شد: اگرچه برآوردها برای این دو موج بارشی، میزان بارش چشمگیری را پیش‌بینی نمی‌کنند، اما همین وضعیت ناپایدار جوی و عبور سامانه‌های بارشی به‌صورت متناوب می‌تواند در بهبود شرایط آب‌وهوایی استان مؤثر باشد.

کارشناس هواشناسی کردستان همچنین با اشاره به پیش‌بینی‌های فصلی گفت: طبق پیش‌بینی‌های فصلی، انتظار می‌رود که بارش‌های نسبتاً مناسبی در طول زمستان تا اواخر بهار در استان کردستان داشته باشیم البته این پیش‌بینی‌ها به دلیل گستردگی زمان و عوامل مختلف، با عدم قطعیت بالایی همراه است.

احمدیانی در ادامه توضیح داد: با توجه به پیش‌بینی وضعیت بارشی، این هفته دو موج بارشی آرام وضعیت جوی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهند، اما دمای هوا تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت و تنها کاهش نسبی دما به‌ویژه در طول روزها ادامه خواهد داشت.

وی در خصوص وضعیت دمایی استان گفت: طی شبانه‌روز گذشته، ایستگاه بابارشانی با دمای ۱۳ درجه زیر صفر، سردترین نقطه استان و کشور گزارش شد و ایستگاه‌های سراب شهرک، قاملو، دهگلان و هزارکانیان نیز جزو سردترین نقاط استان قرار گرفتند.