علیرضا خجسته‌پور قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر آخرین فعالیت‌های حزب متبوعش برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد و گفت: انتخابات هفتمین دورهٔ شوراهای اسلامی شهر و روستا تفاوت عمده‌ای با دوره‌های قبلی دارد و چه بسا بتوان گفت که بزرگ‌ترین تفاوتش در تهران، همین برگزاری انتخابات به‌صورت تناسبی است. جامعهٔ اسلامی مهندسین به‌عنوان یک تشکل اصولگرا – که البته یکی از طراحان اصلی این انتخابات تناسبی، آقای قادری، جز اعضای شورای مرکزی جامعهٔ اسلامی مهندسین بود – از سال گذشته جلساتی را برای تبیین این انتخابات، یعنی تبیین نحوهٔ برگزاری انتخابات به‌صورت تناسبی، برگزار کرده است.

وی یادآور شد: در اسفندماه ۱۴۰۳ مشخص شد که در تهران، انتخابات شوراهای شهر به‌صورت تناسبی برگزار می‌شود. هم‌اکنون ما در واحد سیاسی جام (جامعه اسلامی مهندسین) ستاد انتخابات شوراها را تشکیل داده‌ایم. این ستاد دو رویکرد دارد، چون سه ستاد ملی داریم: یکی به‌صورت ویژه در یک کارگروه تهران کار می‌کند و دومی برای شهرستان‌ها نیز فعالیت دارد.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اهمیت لیست انتخاباتی در انتخابات شورای شهر تهران، ادامه داد: در انتخابات تهران، در این دوره، لیست‌ها حرف اول و شاید حرف آخر را می‌زنند؛ یعنی منفردین واقعاً خیلی سخت می‌توانند با فرایندی که وجود دارد در انتخابات اقبالی داشته باشند و کسب سهمیه و رأی بکنند. در جامعه اسلامی مهندسین برای انتخابات شهرستان‌ها فعلاً این‌طور در نظر گرفته‌ایم که دفاتر استانی ما با سایر گروه‌های اصولگرا و سایر نحله‌های اصولگرایی ارتباط داشته باشند و در جریان ائتلاف‌های بزرگ شرکت کنند.

خجسته‌پور افزود: ما برای انتخابات شورای شهر تهران، هنوز این تصمیم و این استراتژی نهایی را در جام مشخص نکردیم که به‌صورت لیست مستقل وارد شویم یا حضور ما در ائتلاف باشد. در حال بحث هستیم. یعنی ابتدا – بعد از تشکیل ستاد که عرض کردم – دستور کار دوم ما در تهران، تبیین و تعیین استراتژی انتخاباتی جامعهٔ اسلامی مهندسی است. در وهلهٔ بعدی هم ان‌شاءالله به مصداق‌ها خواهیم؛ مطابق قانون انتخابات برای لیست‌های انتخابات تناسبی، حداقل باید ۱۴ نفر در لیست باشد. فهرست یک حداقل دارد و این موجب می‌شود که حساسیت روی انتخاب نفرات خیلی بیشتر از قبل باشد.

وی در ادامه گفت: به‌نظر می‌رسد که رقابت‌های انتخاباتی شورای شهر تهران حول شهردارها شکل می‌گیرد. یعنی از همین الان افرادی از شهردار مستقر گرفته تا اصلاح‌طلب‌ها دربارهٔ شهردار صحبت می‌کنند، به‌نظر می‌رسد که این دوره هر کسی یا هر گروهی که می‌خواهد لیست بدهد، حتماً باید در حوزهٔ شهردار مورد نظر تأمل خاصی داشته باشد و ما هم به نظرمان می‌آید اگر ما لیست مجزایی بدهیم، حتماً شهردار خودمان را معرفی خواهیم کرد. و من پیشنهاد می‌کنم این اتفاق برای همهٔ دوستان بیافتد؛ که دارد هم می‌افتد. یعنی به‌نظر می‌رسد همه شهردار مدنظرشان از قبل از انتخابات مشخص است.