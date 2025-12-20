به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور در گفتگویی رادیویی با اشاره به صدور دستور شروع انتخابات از سوی وزیر کشور در روز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ گفت: هم‌اکنون هیئت‌های اجرایی در فرمانداری‌ها در حال تشکیل هستند و ان‌شاءالله بعد از این فرآیند، طی روز از ۲۱ دی‌ماه شاهد ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی شهر خواهیم بود.

وی با بیان اینکه «در این دوره، تمامی مراحل ثبت‌نام به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور انجام خواهد شد و نیازی به مراجعه حضوری به فرمانداری‌ها وجود ندارد»، افزود: پس از ثبت‌نام، مدارک داوطلبان برای بررسی صلاحیت به ۵ مرجع قانونی ارسال خواهد شد. همچنین بر اساس زمان‌بندی انجام شده، ثبت‌نام شوراهای اسلامی روستا نیز از ۲۴ بهمن‌ماه آغاز می‌شود و این مرحله نیز کاملاً الکترونیکی طراحی شده است.

دبیر ستاد انتخابات کشور با اشاره الکترونیکی بودن همه‌ی ۲۵ مرحله‌ی فرآیند انتخابات عنوان کرد: در این دوره اخذ رأی و شمارش آرا در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همه به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و امیدواریم بتوانیم انتخاباتی سالم و باشکوه در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ داشته باشیم.

اسلامی همچنین به برگزاری انتخابات به صورت تناسبی در شهر تهران اشاره و اظهار کرد: مواد ۲۱ تا ۲۵ قانون انتخابات شوراها در این دوره نظام انتخاباتی شهر تهران و از دوره‌ی بعدی نظام انتخاباتی شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر را تغییر داده است؛ بر این اساس صرفاً انتخابات دوره‌ی هفتم شورای شهر تهران، ری و تجریش به صورت تناسبی یا فهرستی برگزار می‌شود به این معنا که احزاب و جبهه‌های سیاسی دارای مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور می‌توانند فهرست ارائه دهند و در نهایت تعداد کرسی‌های هر فهرست، متناسب با آرای کسب‌شده تعیین خواهد شد. البته منفردین هم می‌توانند در این انتخابات شرکت داشته باشند و آنها نیز به مثابه یک فهرست شناخته می‌شوند لکن با توجه تبصره‌ی قانونی موجود، تعداد آرای نفر اول منفردین باید حتماً بین یکم تا بیست و یکم فهرست‌ها باشد، در غیر این صورت، کلاً هیچ کرسی‌ای به منفردین تعلق نمی‌گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه «ثبت رای در شعب اخذ رای و به صورت الکترونیکی صورت خواهد گرفت»، عنوان کرد: این فرآیند بر بستر اینترنت نیست و از این حیث هیچ آسیبی نخواهیم داشت. همچنین برای تعرفه‌های دستی در شعب اخذ رای پیش‌بینی‌هایی انجام شده تا اگر مشکلی برای ثبت رای الکترونیکی پیش آمد ثبت رای به صورت دستی انجام شود.