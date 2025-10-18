حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با برگزاری انتخابات به شکل تناسبی برای اولین بار در ایران، گفت: من کاملاً با این شیوه‌ای برگزاری انتخابات موافقم، این پیشرفت خیلی خوبی است و در دهه‌های اخیر دنیا این تجربه را داشته است.

وی افزود: برگزاری انتخاب به شیوه تناسبی یک روش امروزی و کاملاً قابل دفاع است، مهمترین رُکن آن این است که نهادهایی مانند شورای شهر و مجلس شورای اسلامی باید با طبیعت جامعه و کلیت جامعه هم‌سنخ باشند.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی یادآور شد: در سایر انتخابات‌ها ممکن است اکثریتی نسبت به اقلیتی پیروز شود، اکثریت حاکم می‌شود اما اقلیت نیز در جامعه زندگی می‌کنند، حذف نمی‌شوند و در نهادهای تصمیم‌گیری مانند شوراهای شهر و مجلس شورای اسلامی که منبعث از مردم هستند، نباید به هیچ وجه اقلیت حذف شوند.

مرعشی تصریح کرد: در شیوه برگزاری انتخابات به شکل تناسبی حضور اقلیت و اندازه وزن آرا خودش کمک می‌کند که نهادهایی که برای جامعه تصمیم می‌گیرند، دارای جامعیت بیشتری باشند.