۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

مرعشی: انتخابات تناسبی باعث جامعیت در نهادهای تصمیم‌گیر خواهدشد

مرعشی: انتخابات تناسبی باعث جامعیت در نهادهای تصمیم‌گیر خواهدشد

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: در شیوه برگزاری انتخابات به شکل تناسبی حضور اقلیت و اندازه وزن آرا خودش کمک می‌کند که نهادهایی که برای جامعه تصمیم می‌گیرند، دارای جامعیت بیشتری باشند.

حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با برگزاری انتخابات به شکل تناسبی برای اولین بار در ایران، گفت: من کاملاً با این شیوه‌ای برگزاری انتخابات موافقم، این پیشرفت خیلی خوبی است و در دهه‌های اخیر دنیا این تجربه را داشته است.

وی افزود: برگزاری انتخاب به شیوه تناسبی یک روش امروزی و کاملاً قابل دفاع است، مهمترین رُکن آن این است که نهادهایی مانند شورای شهر و مجلس شورای اسلامی باید با طبیعت جامعه و کلیت جامعه هم‌سنخ باشند.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی یادآور شد: در سایر انتخابات‌ها ممکن است اکثریتی نسبت به اقلیتی پیروز شود، اکثریت حاکم می‌شود اما اقلیت نیز در جامعه زندگی می‌کنند، حذف نمی‌شوند و در نهادهای تصمیم‌گیری مانند شوراهای شهر و مجلس شورای اسلامی که منبعث از مردم هستند، نباید به هیچ وجه اقلیت حذف شوند.

مرعشی تصریح کرد: در شیوه برگزاری انتخابات به شکل تناسبی حضور اقلیت و اندازه وزن آرا خودش کمک می‌کند که نهادهایی که برای جامعه تصمیم می‌گیرند، دارای جامعیت بیشتری باشند.

