  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶

عرضه ارز صادرات زنجیره فلزی در تالار دوم این هفته عملیاتی می‌شود

رئیس هیئت عامل ایمیدرو اعلام کرد: با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی، عرضه ارز صادراتی زنجیره فلزی کشور در تالار دوم، این هفته عملیاتی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، محمد مسعود سمیعی نژاد اعلام کرد: با توجه به جلسات متعدد برگزار شده با همکاران بانک مرکزی و در راستای افزایش رقابت پذیری زنجیره فلزی کشور تفاهمی صورت گرفت که بخشی از ارز حاصل از صادرات زنجیره فلزی به تالار دوم بانک مرکزی منتقل شود.

به گفته معاون وزیر صمت، این اقدام با هدف افزایش رونق فروش و صادرات، زنجیره، افزایش شفافیت در صادرات، بازگشت ارز و بهبود وضعیت کسب و کار زنجیره فلزی کشور، این تفاهم صورت گرفت.

سمیعی نژاد تصریح کرد: به سبب آنکه وزارت صمت به دنبال ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور و افزایش جذابیت صادرات در انتهای زنجیره است، درصد انتقال ارز به تالار دوم با توجه به ارزش افزوده ایجادی، افزایش می‌یابد به طوری که محصولات با ارزش افزوده بالاتر، دارای مشوق‌های بیشتر به منظور صادرات هستند.

گفتنی است، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، خبر برنامه عرضه ارز صادراتی زنجیره فلزات را ماه گذشته اعلام کرد و از پیگیری‌های وزارت صمت برای تحقق این امر خبر داده بود.

کد خبر 6667731
سمیه رسولی

