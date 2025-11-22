به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کاظمی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به مزایای راه‌اندازی تالار دوم ارزی در مرکز مبادله ایران اظهار کرد: هرچه نرخ ارز رسمی به نرخ واقعی نزدیک‌تر باشد، به رونق و افزایش صادرات کمک خواهد کرد که در همین راستا تالار دوم ارزی نیز کمک خوبی برای تجار خواهد بود.

او افزود: صادرات در کشور ما اهمیت زیادی دارد چراکه منجر به رونق اقتصادی می‌شود که به تبع آن مهار تورم نیز محقق خواهد شد. بنابراین، نزدیکی نرخ ارز این بازار رسمی در مرکز مبادله ایران به نرخ واقعی، به بازگشت بیشتر و سریع‌تر ارز حاصل از صادرات و تقویت ارزش پول ملی منجر می‌شود.

کاظمی همچنین تأکید کرد که اگر صادرکنندگان مجبور شوند ارز صادراتی خود را به نرخ بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی بفروشند، این موضوع بزرگ‌ترین آسیب را به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. از سوی دیگر، برخی واردکنندگان ارز ارزان دریافت می‌کنند و آن را در فرآیند تولید به کار می‌برند، اما قیمت کالا به نرخ ارز غیررسمی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

وی ادامه داد: کالاهای اساسی که ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، متفاوت هستند و باید همچنان این ارز را دریافت کنند تا فشار تورمی به مردم و بویژه اقشار ضعیف وارد نشود.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی قم عنوان کرد: با تعمیق تالار دوم و واقعی شدن نرخ ارز در این بازار رسمی، پیش‌بینی می‌شود که صادرات کشور در حدود یک سال آینده به میزان ۵۰ درصد رشد کند.

نایب رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران تصریح کرد: این رشد صادرات، ارز بیشتری را به کشور تزریق خواهد کرد و در نتیجه ارزش پول ملی تقویت خواهد شد. همچنین افزایش صادرات به مهار تورم کمک کرده و تحولات مثبتی در اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ مردم ایجاد خواهد کرد.

کاظمی به این نکته اشاره کرد که در تمام کشورها، دولت‌ها به دنبال تشویق صادرات هستند و ادامه داد: اگر شرایطی فراهم شود که تالار دوم ارزی به تمام کالاها گسترش یابد و نرخ آن نیز به قیمت واقعی نزدیک شود، بهترین تشویق صادراتی در کشور محقق خواهد شد. دولت و بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم کنند تا انگیزه صادرات تقویت شود؛ چراکه در این صورت می‌توانیم یک اقتصاد پویا و استوار داشته باشیم.

وی افزود: با توجه به شرایط تحریمی، عمق‌بخشی به تالار دوم ارز موجب می‌شود اثر تحریم‌ها نیز به حداقل برسد.

نایب رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران یکی از مزایای تالار دوم ارزی را توافقی بودن نرخ ارز عنوان کرد و گفت: با نرخ توافقی ارز در تالار دوم ارز تجاری، بزرگ‌ترین دغدغه صادرکنندگان از بین خواهد رفت.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: وقتی نرخ ارز به معنی واقعی کلمه به صورت توافقی مشخص می‌شود، مثلاً ممکن است نرخ ارز توافقی ۸۰ هزار تومان اما نرخ ارز بازار غیررسمی ۱۰۰ هزار تومان باشد که این موضوع اصلاً مشکلی ندارد، زیرا نرخ ارز به صورت واقعی تعیین شده و در این شرایط است که می‌توانیم بگوییم مانند سایر کشورهای مطرح جهان عمل کرده‌ایم.