به گزارش خبرنگار مهر، عبداله باور صبح سه شنبه در این آئین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، گفت: اردوهای راهیان نور فرصتی برای آشنایی نسل جوان با ارزشهای دفاع مقدس و هویت انقلابی و ملی کشور است.
وی افزود: دانشآموزان در این سفر معنوی با بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور از نزدیک با رشادتهای رزمندگان اسلام و حماسهآفرینیهای دوران دفاع مقدس آشنا میشوند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه تصریح کرد: کاروان اعزامی شامل ۲۰۰ دانش آموز از مدارس پسرانه گناوه و بندر ریگ به مدت سه روز از مناطق عملیاتی استان خوزستان بازدید خواهند کرد.
وی گفت: مرحله نخست اعزام ویژه دانشآموزان دختر شهرستان بود که هفته پیش انجام شد.
