یادواره شهدای شاخص بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بوشهر صبح سهشنبه در آئین گرامیداشت یادواره شهدای شاخص استان بوشهر با تأکید بر اهمیت ادامه چنین برنامههایی در مدارس اظهار کرد: هر مدرسه باید در معرفی شهدای فرهنگی یا دانشآموز منطقه خود و از طریق برگزاری یادوارهها و تولید آثار فرهنگی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت سهمی فعال داشته باشد.
فرماندار بوشهر اضافه کرد: این برنامهها فرصتی است برای ارتقا آگاهی دانشآموزان از تاریخ کشور و فداکاریهای شهدای عزیز. نسل جوان باید از آموزههای شهدا بهرهمند شود تا در مسیر رشد و دفاع از میهن ثابتقدم و استوار باقی بماند.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری همواره بر اولویتدار بودن تعلیم و تربیت در کشور تأکید دارند، تبیین فرهنگ ایثار و شهادت باید بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی در نظام آموزشی و تربیتی قرار گیرد، برگزاری برنامههای فرهنگی در مدارس فرصتی است برای آشنایی دانشآموزان با رشادتها و فداکاریهای شهدای عزیز ایران اسلامی.
مظفری افزود: مشارکت و نقشآفرینی فعال دانشآموزان در برگزاری یادوارههای شهدا نشاندهنده تعهد نسل نوجوانان و جوانان به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، این برنامهها میتواند در ارتقای آگاهی دانشآموزان نسبت به ارزشهای دفاع مقدس و تقویت هویت ملی آنان مؤثر واقع شود.
فرماندار بوشهر گفت: در جریان این آئین گرامیداشت، مستند شهدای دانشآموز بوشهر بهمنظور ثبت و انتقال رشادتهای آنان به نمایش درآمد، این اقدام گامی مهم در حفظ یاد و نام شهدا و تبدیل آنها به الگوهای افتخارآمیز برای نسل امروز و آینده است.
وی با اشاره به طرح «لالههای روشن» بیان داشت: طرح لالههای روشن، که پیش از این بهعنوان نمادی از ایثار و فداکاری شهدای بوشهر افتتاح شده بود با مشارکت دانشآموزان در مدارس شهرستان بوشهر به مرحله اجرا درآمد، این طرح اکنون بهعنوان نمادی از ادامه راه شهدا و تکریم یاد آنان در مدارس شناخته و فرصتی است برای دانشآموزان تا بهطور عملی در پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت مشارکت کنند.
