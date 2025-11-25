مدیرکل اموال تملیکی استان بوشهر معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عضو هیئت مدیره و معاون حقوقی و فروش اموال غیرمنقول سازمان اموال تملیکی صبح سه‌شنبه در این مراسم اظهار کرد: اداره کل اموال تملیکی استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی است.

علیرضا نورنژاد با بیان اینکه استان بوشهر یکی از مهمترین استان‌های هدف سازمان محسوب می‌شود اضافه کرد: این استان نقش مهمی در تعیین تکلیف کالاها دارد و عملکرد آن قابل تقدیر است.

وی همچنین در خصوص تعیین تکلیف کالاهای سریع الفساد از دستگاه‌های مجوز دهنده خواست نسبت به همکاری بیشتر در جهت جلوگیری از تضییع بیت المال داشته باشند.

در این مراسم از خدمات و تلاش‌های سید علی عسکری در دوران تصدی سمت مدیرکلی استان تقدیر و مهدی قربانی به‌عنوان مدیرکل جدید معرفی شد.