اینترنت پرسرعت شهر برازجان تقویت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه و پایداری زیرساختهای ارتباطی، از ایجاد سایت تلفن همراه در محله فرهنگیان شهر برازجان خبر داد.
وی اضافه کرد: پس از درخواستهای مردمی نسبت به عدم پوشش مناسب اینترنت پر سرعت محله فرهنگیان، پس از بررسی صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره کل با احداث سایت در این محله، مشکلات مردمی در حوزه ارتباطات بهبود یافت.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر ادامه داد: این سایت توسط شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) با تکنولوژی نسل دو و چهار ایجاد شده است.
سملیان اظهار کرد: سایت مذکور با پیگیریها این اداره کل و به منظور بهبود پوشش همراه مربوط به مشترکین همراه اول ایجاد شده است.
