به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی‌یگانه صبح امروز در گفت‌وگوی مستقیم با شبکه سبلان با اشاره به طرح‌های استان اردبیل در راستای گسترش اقتصاد مبتنی بر دانش اظهار کرد: یکی از محورهای اساسی در برنامه هفتم توسعه، ایجاد پیوند دانش‌محور برای همه پروژه‌های اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۴ واحد دانش‌بنیان در استان فعالیت می‌کنند، افزود: بازاریابی تولیدات و فراهم‌آوری امکانات لازم از جمله برنامه‌های کلیدی ما در پشتیبانی از این شرکت‌ها محسوب می‌شود. همچنین در کنار رونق بخش‌های صنعتی، اقتصادی و بازرگانی، آموزش و توانمندسازی نیز پیگیری می‌شود. در این چارچوب، با مشارکت آموزش و پرورش و دیگر نهادهای وابسته، هنرستان مجاور صنعتی برای گسترش مهارت‌آموزی در استان تأسیس شده است.

استاندار اردبیل در ادامه گفت: گردهمایی و همایش سرمایه گذاری سه‌روزه مشتمل بر چندین جلسه تخصصی است که در حاشیه آن هفت میزگرد تخصصی با شرکت کنشگران و مشاوران اقتصادی برپا خواهد شد. همچنین گشایش رسمی نمایشگاه بین‌المللی اردبیل اکسپو فردا ساعت ۱۴ در محل نمایشگاه بین‌المللی اردبیل صورت خواهد پذیرفت.

وی ادامه داد: افزون بر این، کارگروه گسترش صادرات غیرنفتی استان با حضور سرمایه‌گذاران و مشاوران اقتصادی و نیز نشست مشترک سرمایه‌گذاران بین‌المللی تشکیل خواهد شد. در بیشتر این نشست‌ها، نمایندگان بخش‌های عمومی، غیردولتی و سرمایه‌گذاران حضور خواهند یافت تا بستر تبادل دیدگاه و همکاری بیشتر میان کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و مدیران مهیا شود.

امامی در پایان تصریح کرد: مقصود ما از برپایی این گردهمایی، معرفی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های استان در حوزه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و گردشگری و ایجاد موقعیت‌های تازه برای توسعه ارزش افزوده و اشتغال‌زایی است. نگرانی اصلی ما ایجاد موقعیت‌های شغلی باثبات برای جوانان استان اردبیل است تا از رهگذر گسترش سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های دانش‌محور، مسیر ترقی و شکوفایی اقتصادی استان هموار شود.