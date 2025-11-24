امامی یگانه: اردبیل میزبان شایسته برای همایش بین المللی است

به گزارش خبرنگارمهر، مسعود امامی‌یگانه صبح سه شنبه در گردهمایی هماهنگی کنفرانس بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان و نمایشگاه اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ اظهار کرد: نهادهای اجرایی مکلف هستند این برنامه راهبردی را به‌شکلی دقیق، متعهدانه و هماهنگ با زمان‌بندی مقرر به مرحله اجرا درآورند تا میزبانی شایسته‌ای برای استان تدارک دیده شود و دستاوردهای عملی از این رویداد اقتصادی حاصل گردد.

وی با اشاره به تأثیر چهره‌های کلیدی در توفیق این کنفرانس، افزود: افرادی که قادرند در جلب سرمایه‌گذاران، ارتقای سطح کیفی و نتایج پایانی این گردهمایی نقش آفرینی کنند، به‌شکلی هدفمند فراخوانده خواهند شد.

استاندار اردبیل همچنین از آغاز به‌کار پردیس نوآوری کشت و صنعت مغان همزمان با برگزاری کنفرانس بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان آگاهی داد و گفت: این حرکت، پیام آشکاری از آمادگی اردبیل برای رشد اقتصادی را به شرکت‌کنندگان انتقال خواهد داد. امامی‌یگانه برگزاری نشست‌های تخصصی و مذاکره‌ای، دیدار فعالان اقتصادی، جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، نشست‌های مشترک با سرمایه‌گذاران بین‌المللی، دیدارهای دوطرفه (B2B) و بازدیدهای سازمان‌یافته از نمایشگاه اکسپو و قابلیت‌های اقتصادی استان را از جمله برنامه‌های جنبی این رویداد برشمرد.

وی نقش رسانه‌ها را در بازتاب صحیح توانمندی‌های استان اردبیل بااهمیت توصیف کرد و افزود: اصحاب رسانه با مشارکت فعال در این کنفرانس می‌توانند پیام آن را به‌شکلی دقیق و کارشناسانه به جامعه و فعالان اقتصادی ابلاغ نمایند. استاندار اردبیل در پایان از تمامی دست‌اندرکاران و مجریان، کمیته‌های تخصصی و رسانه‌ها درخواست کرد تا تصویری شایسته از اردبیل در اذهان میهمانان کنفرانس شکل گیرد.