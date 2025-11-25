  1. استانها
امامی‌یگانه: ۳۸ طرح اقتصادی در اردبیل به مرحله انعقاد پیمان رسیده است

اردبیل - استاندار اردبیل گفت: ۳۸ قرارداد سرمایه‌گذاری به ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان با معرفی ۳۰۴ فرصت اقتصادی به مرحله‌ی انعقاد پیمان رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی‌یگانه عصر سه شنبه در دیدار با مشاوران بازرگانی منتخب ایران در کشورهای مقصد با اشاره به اینکه فرآیند تدارک کنفرانس بین‌المللی سرمایه‌گذاری از ماه‌ها پیش و در پی تأکید رئیس‌جمهور در نشست استانداران کلید خورد، اظهار کرد: در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» این برنامه با شدت بیشتری پیگیری شده است.

وی افزود: تاکنون ۳۸ طرح اقتصادی به مرحله انعقاد پیمان رسیده و حجم سرمایه‌گذاری آن‌ها نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان است.

استاندار اردبیل با یادآوری اینکه ۳۰۴ فرصت اقتصادی به سرمایه‌گذاران ارائه شده، گفت: مجموعه کامل این فرصت‌ها با همکاری اتاق بازرگانی، اداره کل امور اقتصادی و دارایی و نهادهای اجرایی تدوین شده و ارزش به‌روز آن‌ها حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

امامی‌یگانه با اشاره به برتری‌های چندجانبه استان، ادامه داد: اردبیل تنها پایگاه کشاورزی محسوب نمی‌شود و در حوزه گردشگری، صنعت و معدن نیز از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است.

وی عنوان کرد: وجود ۳ منطقه معدنی شامل کانسارهای مس، مولیبدن و فلزات قیمتی، استان اردبیل را به هدفی سوق‌الجیشی برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است.

استاندار اردبیل با بیان اینکه صادرات ۲۷۰ میلیون دلاری همخوان با قابلیت‌های استان نیست، اظهار داشت: گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی و پیشگیری از فروش مواد خام در اولویت قرار دارد.

امامی‌یگانه ادامه داد: منطقه آزاد تجاری و شرکت‌های بزرگ کشت و صنعت در شمال استان، بستری کلیدی برای دستیابی به بازار ۵۰۰ میلیون نفری کشورهای آسیای میانه، روسیه، اوراسیا، قفقاز جنوبی و اروپای شرقی پدید آورده است.

وی زیرساخت‌ها را از محورهای اساسی گسترش بازرگانی برشمرد و افزود: خط آهن اردبیل - میانه با پشتیبانی دولت تا پایان سال جاری به مرحله بهره‌برداری می‌رسد و در طول ۳ سال آینده نیز گسترش ۳۰۰ کیلومتر از شبکه آزادراهی عملیاتی خواهد شد.

استاندار اردبیل با اشاره به فراهم بودن بستر امن برای سرمایه‌گذاری در استان، گفت: بیش از ۱۰۰ قانون مزاحم کسب‌وکار شناسایی شده و کوتاه کردن زمان صدور مجوزها در دست اقدام است.

امامی‌یگانه با بیان رویکرد سرمایه‌گذاری آسان تصریح کرد: اطلس سرمایه‌گذاری و برنامه راهبردی استان تهیه شده و کمیته ارزیابی صلاحیت و اعتبارسنجی با حضور نهادهای مسئول فعال است.

وی در جمع‌بندی سخنان خود، برگزاری این کنفرانس را آغازی بر فصل تازه‌ای از توسعه سرمایه‌گذاری استان خواند و بیان داشت: با شرکت سرمایه‌گذاران داخلی، هلدینگ‌ها و کنشگران اقتصادی، مسیر افزایش صادرات، جهش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در استان اردبیل هموارتر خواهد شد.

