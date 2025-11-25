به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامییگانه عصر سه شنبه در دیدار با مشاوران بازرگانی منتخب ایران در کشورهای مقصد با اشاره به اینکه فرآیند تدارک کنفرانس بینالمللی سرمایهگذاری از ماهها پیش و در پی تأکید رئیسجمهور در نشست استانداران کلید خورد، اظهار کرد: در سال «سرمایهگذاری برای تولید» این برنامه با شدت بیشتری پیگیری شده است.
وی افزود: تاکنون ۳۸ طرح اقتصادی به مرحله انعقاد پیمان رسیده و حجم سرمایهگذاری آنها نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان است.
استاندار اردبیل با یادآوری اینکه ۳۰۴ فرصت اقتصادی به سرمایهگذاران ارائه شده، گفت: مجموعه کامل این فرصتها با همکاری اتاق بازرگانی، اداره کل امور اقتصادی و دارایی و نهادهای اجرایی تدوین شده و ارزش بهروز آنها حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.
امامییگانه با اشاره به برتریهای چندجانبه استان، ادامه داد: اردبیل تنها پایگاه کشاورزی محسوب نمیشود و در حوزه گردشگری، صنعت و معدن نیز از جایگاه برجستهای برخوردار است.
وی عنوان کرد: وجود ۳ منطقه معدنی شامل کانسارهای مس، مولیبدن و فلزات قیمتی، استان اردبیل را به هدفی سوقالجیشی برای سرمایهگذاران تبدیل کرده است.
استاندار اردبیل با بیان اینکه صادرات ۲۷۰ میلیون دلاری همخوان با قابلیتهای استان نیست، اظهار داشت: گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی و پیشگیری از فروش مواد خام در اولویت قرار دارد.
امامییگانه ادامه داد: منطقه آزاد تجاری و شرکتهای بزرگ کشت و صنعت در شمال استان، بستری کلیدی برای دستیابی به بازار ۵۰۰ میلیون نفری کشورهای آسیای میانه، روسیه، اوراسیا، قفقاز جنوبی و اروپای شرقی پدید آورده است.
وی زیرساختها را از محورهای اساسی گسترش بازرگانی برشمرد و افزود: خط آهن اردبیل - میانه با پشتیبانی دولت تا پایان سال جاری به مرحله بهرهبرداری میرسد و در طول ۳ سال آینده نیز گسترش ۳۰۰ کیلومتر از شبکه آزادراهی عملیاتی خواهد شد.
استاندار اردبیل با اشاره به فراهم بودن بستر امن برای سرمایهگذاری در استان، گفت: بیش از ۱۰۰ قانون مزاحم کسبوکار شناسایی شده و کوتاه کردن زمان صدور مجوزها در دست اقدام است.
امامییگانه با بیان رویکرد سرمایهگذاری آسان تصریح کرد: اطلس سرمایهگذاری و برنامه راهبردی استان تهیه شده و کمیته ارزیابی صلاحیت و اعتبارسنجی با حضور نهادهای مسئول فعال است.
وی در جمعبندی سخنان خود، برگزاری این کنفرانس را آغازی بر فصل تازهای از توسعه سرمایهگذاری استان خواند و بیان داشت: با شرکت سرمایهگذاران داخلی، هلدینگها و کنشگران اقتصادی، مسیر افزایش صادرات، جهش سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار در استان اردبیل هموارتر خواهد شد.
