موارد ابتلای تب دنگی در هرمزگان به ۲۳۲ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده اظهار کرد: شمار مبتلایان به تب دنگی ناشی از گزش پشه آئدس در هرمزگان، از ابتدای سال تاکنون به ۲۳۲ تَن رسید و از این شمار ۱۸۱ تَن آقا و بقیه خانم هستند.

میرزاده افزود: در این مدت ۶۱ تَن بر اثر بیماری تب دنگی در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند.

وی گفت: ۲۰۷ تَن از مبتلایان ایرانی و ۲۵ تَن اتباع خارجی ساکن در کشور هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: ۲۲۵ تَن از مبتلایان به بیماری تب دنگی از شهرستان بندرعباس هستند.

افرادی که به تب دنگی مبتلا شده‌اند تا دو هفته باید از پشه بند استفاده کنند تا دوباره مورد گزش پشه آئدس قرار نگیرند.