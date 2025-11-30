  1. استانها
افزایش شمار مبتلایان به تب دنگی به ۲۴۳ تَن در هرمزگان

بندرعباس-معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت:از ابتدای سال تاکنون شمار مبتلایان به تب دنگی در هرمزگان، به ۲۴۳ تَن رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده در این خصوص اظهار کرد: از این شمار ۱۸۵ تَن آقا و بقیه خانم هستند.

وی افزود: در این مدت ۶۳ تَن بر اثر بیماری تب دنگی در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند.

میرزاده گفت: ۲۱۷ تَن از مبتلایان ایرانی و ۲۶ تَن اتباع خارجی ساکن در کشور هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بیان کرد: ۲۳۶ تَن از مبتلایان به بیماری تب دنگی از شهرستان بندرعباس هستند.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که به تب دنگی مبتلا شده‌اند تا دو هفته باید از پشه بند استفاده کنند تا دوباره مورد گزش پشه آئدس قرار نگیرند.

