وضعیت نگران کننده تب دنگی در هرمزگان؛ شناسایی پشه آئدس در ۱۰ شهرستان

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها-راضیه سالاری: این روزها یکی از چالش‌های نگران کننده در استان هرمزگان افزایش کشف نقاط آلوده به پشه آئدس و افزایش شمار مبتلایان به بیماری تب دنگی است؛ پشه آئدس که چندین سال است میهمان ناخوانده هرمزگانی‌ها شده امسال منجر به ایجاد بیماری تب دنگی نیز شده است و طبق اعلام معاون دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان آمار مبتلایان به این بیماری به بیش از ۳۰ نفر رسیده است.

طبق اعلام مسئولان شبکه بهداشت و درمان هرمزگان این آمارها به هیچ عنوان پایدار نیست و طبیعتاً آمار افراد مبتلایی که شناسایی نشده‌اند بیشتر ازتعداد اعلام شده است از این رو رسانه‌ها باید نسبت به آگاه سازی مردم وارد گود شوند تا بتوانیم خسارات ناشی از این بیماری در استان را به حداقل برسانیم.

بر اساس کسب اطلاع از کارشناسان و متخصصان حوزه بهداشت و درمان ظاهراً شیوع پشه آئدس تنها مربوط به هرمزگان نیست اما فرقی که پشه کشف شده در هرمزگان با پشه شناسایی شده در نیمه شمالی کشور دارد این است که پشه‌های جنوب انسان دوست هستند اما پشه‌های شمال کشور بیشتر حیوانات را به عنوان میزبان خود انتخاب می‌کنند.

با توجه به احتمال انتقال بیماری از طریق نیش این پشه، مسئولان بهداشتی توصیه می‌کنند مردم ضمن رعایت نکات بهداشتی، از نگهداری آب راکد در حیاط منازل خودداری کرده و کولرهای آبی را به‌صورت منظم پاک‌سازی و کنترل کنند.

شیوع پشه آئدس در هرمزگان

یحیی میرزاده، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شیوع گسترده پشه آئدس در استان اظهار کرد: این پشه تاکنون در تمامی شهرستان‌های استان به جز بشاگرد، حاجی‌آباد و سیریک مشاهده شده است.

وی افزود: احتمال وجود این پشه در این سه شهرستان نیز وجود دارد و تیم‌های بهداشتی همچنان در تلاش برای ردیابی و نمونه‌برداری هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاکید کرد: شناسایی به موقع این پشه‌ها نقش مهمی در پیشگیری از شیوع بیماری‌های منتقله از طریق آن‌ها دارد.

علاقه پشه آئدس به محیط‌های تیره و آب‌های راکد

میرزاده با اشاره به زیستگاه‌های مناسب برای رشد پشه آئدس گفت: این پشه به رنگ‌های تیره به ویژه لاستیک‌های فرسوده علاقه زیادی دارد و در آب‌های شیرین، آب‌های لب‌شور، آب‌های زیر کولر و زیر گلدان‌ها و همچنین در محل‌های تجمع زباله‌ها به سرعت تکثیر می‌شود.

وی افزود: قایق‌های ساحلی، چاله آسانسورهای مناطق شهری به ویژه در بندرعباس و محل تجمع قوطی‌های کنسرو و زباله در سطح شهر، مکان‌های مستعد رشد این پشه هستند که باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.

اهمیت بهسازی محیط و نکات مهم پیشگیری

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بر نقش مهم بهسازی محیطی در کنترل جمعیت پشه آئدس تاکید کرد و گفت: تخلیه و شستشوی ظروف زیر گلدان‌ها هر دو تا سه روز یکبار برای جلوگیری از ایجاد آب‌های راکد، جمع‌آوری و دفع لاستیک‌های فرسوده و غیرقابل استفاده از معابر و محل‌های عمومی، قرار دادن قایق‌ها به صورت وارونه در سواحل برای جلوگیری از تجمع آب، پاکسازی و جمع‌آوری قوطی‌ها و زباله‌های پراکنده در سطح شهر باید مرتباً انجام شود.

وی افزود: رعایت این نکات ساده اما مؤثر می‌تواند نقش بسزایی در کاهش محل‌های تکثیر پشه داشته باشد و به طور مستقیم از گسترش بیماری‌های منتقله از طریق این پشه‌ها جلوگیری کند.

وضعیت فعلی بیماری تب دنگی در استان هرمزگان

میرزاده همچنین اعلام کرد: تاکنون ۳۲ مورد ابتلاء به بیماری تب دنگی در استان شناسایی شده است که بیشترین آمار مربوط به شهرستان بندرعباس است.

وی تاکید کرد: با وجود وضعیت نسبتاً کنترل شده بیماری، احتمال گسترش آن همچنان وجود دارد و نیازمند همکاری و مشارکت مستمر مردم و مسئولان است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی عمومی و رعایت نکات بهداشتی در کاهش انتقال بیماری بسیار مؤثر است.

پیام نهایی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

میرزاده در پایان از تمامی شهروندان استان خواست با حساسیت و جدیت بیشتر نسبت به بهسازی محیط زندگی خود اقدام کنند و در کنار تیم‌های بهداشتی همکاری کنند تا بتوان از گسترش پشه آئدس و بیماری‌های تب دنگی جلوگیری کرد.

وی تاکید کرد: همکاری جمعی و رعایت اصول بهداشتی نه تنها سلامت فردی بلکه سلامت جامعه را تضمین خواهد کرد.

خطر گسترش بیماری‌های ویروسی با افزایش جمعیت پشه آئدس

صمیم ارزانی، پزشک عمومی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر نسبت به خطر فزاینده پشه آئدس و بیماری‌های منتقل‌شونده از طریق آن هشدار داد.

به گفته ارزانی، پشه آئدس که عمدتاً در مناطق گرمسیری و شهری با آب‌های راکد رشد می‌کند، یکی از خطرناک‌ترین ناقلان بیماری در جهان به شمار می‌رود.

وی افزود: این پشه می‌تواند ویروس‌هایی همچون تب دنگی، زیکا، چیکونگونیا و تب زرد را به انسان منتقل کند. چرخه زندگی کوتاه این پشه و توانایی بالای آن در تکثیر، آن را به یک تهدید جدی بهداشتی تبدیل کرده است.

وی تأکید کرد: علائم بیماری‌های ناشی از این پشه اغلب شامل تب، درد عضلانی، سردرد و در موارد شدید، خونریزی‌های داخلی و شوک هستند.

ارزانی افزود: ویروس زیکا در دوران بارداری می‌تواند منجر به ناهنجاری‌های مادرزادی مانند میکروسفالی شود و چیکونگونیا نیز ممکن است باعث دردهای مزمن مفصلی شود که سال‌ها ادامه پیدا کند.

این پزشک عمومی با اشاره به نبود درمان قطعی برای بیشتر این بیماری‌ها، پیشگیری را مهم‌ترین راه مقابله دانست و گفت: از بین بردن محل‌های تجمع آب راکد، استفاده از پشه‌بند، مواد دافع حشرات و پوشش مناسب، اقدامات مؤثری برای کاهش خطر نیش خوردن هستند. همچنین، همکاری همگانی با نهادهای بهداشتی در زمینه سم‌پاشی و آموزش عمومی نقش مهمی در کنترل این تهدید دارد.

یک همه گیری در هرمزگان در حال ایجاد است

پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز پیش از این گفته بود که آمار مبتلایان به تب دنگی در استان هرمزگان رو به افزایش و این امر نشان از یک همه گیری در استان دارد چنانچه هر دو هفته، یک موج افزایش ابتلاء در هرمزگان مشاهده می‌شود.

طبق اعلام شاهرخی تعداد افراد شناسایی نشده مبتلا به تب دنگی ممکن سه برابر بیشتر از افراد شناسایی شده باشد.

وی تاکید کرد: زنجیره خطر انتقال این بیماری را باید قبل از الگوی شکل گیری قطع کرد.