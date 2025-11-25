به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، نمایشگاه انفرادی نقاشی «اتوپیا» با مجموعه آثاری از مریم اورش محمود صالح ساعت ۱۶ روز جمعه، ۷ آذر، به کیوریتوری آیناز زارعی نقاش و مدیر گروه هنری آیتیست در گالری خورشید افتتاح میشود.
در بیانیه هنری رویداد چنین آمده است: «در این نمایشگاه، من جایی میان نور و سایه، میان خشونتِ رنگ و لطافتِ نقش، جهانی را جستوجو میکنم که هنوز اتفاق نیفتاده اما هر لحظه ممکن است شکل بگیرد. «اتوپیا» برای من یک مقصد نیست؛ آغوشی است برای تمام تضادهایی که جهانِ امروز بر ما تحمیل میکند. در هندسههای شکسته و رنگهای فروریخته، آشوبِ اکنون را دیدهام، تکههایی از آینده که هنوز نمیدانند چه باید باشند.
معماریِ آرام و آیینی مانند یادگاری از روح جمعی ما سر برآورده؛ نه برای آنکه گذشته را طلب کند، که برای آنکه بگوید: «جهانِ نو، بیریشه کهن متولد نمیشود.»
میان این دو صدا، فریادِ رنگ و نجوای نقش، اتوپیا را یافتهام؛ جایی که جهانِ ممکن، نه با حذف دیگری، بلکه با کنار هم ماندنِ ناهمسانها ساخته میشود.
این آثار روایتِ تمنای انسان است برای ساختن جهانی که در آن آشوب و آرامش، جرأت و ظرافت، گذشته و آینده در کنار هم یک لحظه تازه میآفرینند. «اتوپیا» شاید بهشت نباشد اما رؤیایی است که هنوز از دست نرفته است.»
مریم اورش محمود صالح، هنرمند نقاشی است که آثارش بر سبک آبستره و انتزاعی تمرکز دارد و نقاشی را وسیلهای برای گفتگو با ناخودآگاه و بیان ناگفتنی ها قلمداد میکند. این نقاش اصفهانی تا به حال، ۱۱ نمایشگاه انفرادی در شهرهای تهران و اصفهان برگزار کرده است و این دوازدهمین نمایشگاه انفرادی این هنرمند به شمار میرود.
هنردوستان میتوانند برای تماشای ۲۲ تابلوی نقاشی به نمایش درآمده در سبک آبستره، از روز جمعه، ۱۶ تا روز دوشنبه، ۱۰ آذر، از ساعت ۱۶ تا ۱۹ به گالری خورشید واقع در بلوار آفریقا، کوچه تور، پلاک ۷۰، طبقه یک، واحد یک مراجعه کنند.
