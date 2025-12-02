به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای گروه هنری آیتیست، نمایشگاه انفرادی عکاسی «مکث» با مجموعه آثاری از زهرا گودرزی، ساعت ۱۶ جمعه ۱۴ آذر، به کیوریتوری آیناز زارعی نقاش و مدیر گروه هنری آیتیست در گالری خورشید افتتاح می‌شود.

در بیانیه این رویداد آمده است: «این مجموعه تلاشی برای ثبت لحظه‌هایی از طبیعت است که در نگاه اول ساده به نظر می‌رسند اما در عمق خود مفهومی از مکث، سکوت، گذر زمان و آرامش نهفته دارند. هر عکس گفتگویی میان انسان و جهان اطرافش است. می‌خواستم لحظه‌ای از طبیعت را نگاه دارم، اما در نهایت، طبیعت بود که مرا در خود نگه داشت. این نمایشگاه، گلچینی از عکس‌های کتاب (سفری در دل طبیعت) و دعوتی برای توقفی کوتاه و تأمل در زیبایی‌های نهان طبیعت است.»

زهرا گودرزی فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی رشته بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی قم است و تا کنون در نمایشگاه‌های گروهی متعددی شرکت داشته. همچنین، وی کتاب مجموعه عکس «سفری در دل طبیعت» را در سال ۱۴۰۴ به نگارش درآورده است. گفتنی است؛ این هنرمند توانسته در بخش دانشگاهی دهمین و یازدهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ به ترتیب رتبه‌های دوم و نخست را کسب کند و این نخستین نمایشگاه انفرادی این عکاس به شمار می‌رود.

هنردوستان برای تماشای ۲۶ قاب عکس به نمایش درآمده در «مکث»، می‌توانند از روز جمعه، ۱۴ تا روز دوشنبه، ۱۷ آذر سال جاری، از ساعت ۱۶ تا ۱۹ به گالری خورشید واقع در بلوار آفریقا، کوچه تور، پلاک ۷۰، طبقه یک، واحد یک مراجعه کنند.