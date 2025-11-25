ضرورت تحول دیجیتال در پاتولوژی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن آسیب‌شناسی ایران، علی جعفریان قائم‌مقام وزیر بهداشت صبح امروز ۴ آذرماه در افتتاحیه بیست و هفتمین همایش آسیب‌شناسی ایران گفت: پاتولوژی تنها رشته‌ای است که با تمام حوزه‌های تخصصی پزشکی در ارتباط مستقیم است و این ویژگی، اهمیت آن را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به سرعت تحولات جهانی در حوزه دیجیتال‌پاتولوژی و هوش مصنوعی هشدار داد و بیان کرد: هیچ گریزی از تحول دیجیتال نیست و یکی از رشته‌هایی که بیش از همه تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار خواهد گرفت، پاتولوژی است. برای حفظ جایگاه کشور در عرصه بین‌المللی باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی دقیق و آینده‌نگرانه داشته باشیم.

وی تأکید کرد: ایجاد تحول دیجیتال در نظام سلامت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و جامعه پزشکی باید در این مسیر همدل و هماهنگ پیش برود، حفظ جایگاه پزشکی در کشور با چند مدیر ممکن نیست؛ نیازمند مشارکت و همراهی همه جامعه پزشکی است.

قائم‌مقام وزیر بهداشت با آرزوی توفیق برای جامعه پاتولوژی کشور افزود: این رشته از افتخارات علمی ایران است و باید با همفکری و همکاری جمعی، مسیر پیشرفت آن را ادامه دهیم.

در ادامه همین مراسم رضا ملک‌زاده، معاون اسبق وزیر بهداشت، با تجلیل از جایگاه برجسته رشته پاتولوژی در علم پزشکی گفت: پاتولوژی یکی از اساسی‌ترین پایه‌های تشخیص پزشکی است و موفقیت درمان در گرو تشخیص دقیق پاتولوژیست‌ها است.

وی با اشاره به رشد قابل‌توجه این رشته افزود: آمار بالای متخصصان و دستیاران پاتولوژی در کشور نشان دهنده توسعه چشمگیر این حوزه در سال‌های اخیر است و نقش بی‌بدیل پاتولوژی در ارتقای سلامت جامعه بیش از گذشته نمایان شده است.

ملک‌زاده همچنین نسبت به چالش‌های امروز نظام سلامت هشدار داد و اظهار کرد: افزایش بی‌رویه ظرفیت پذیرش پزشکی، بدون توجه به امکانات آموزشی، یکی از نگرانی‌های جدی است. اگر کیفیت آموزش حفظ نشود، جایگاه ارزشمند پزشکی در کشور آسیب خواهد دید.

وی بر لزوم تلاش جمعی جامعه پزشکی برای حفظ اعتبار و کیفیت پزشکی ایران تأکید کرد و خاطر نشان کرد: نظام پزشکی ایران یکی از افتخارات کشور است و باید برای تداوم این مسیر، با همدلی و پیگیری جدی عمل کنیم.