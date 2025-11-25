محسن رضایی: کشور نیازمند اصلاح در حکمرانی اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی، در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان که در محل استانداری این استان برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س) و گرامیداشت هفته بسیج با اشاره به عقب ماندگی کشور در حوزه اقتصادی گفت: کشور در حوزه اقتصاد دچار عقب ماندگی است و تحریم‌ها نیز تشدید کننده علل اصلی این عقب ماندگی هستند.

وی با بیان اینکه کشور در حوزه منابع ثروت و منابع انسانی غنی است، اظهار داشت: ظرفیت‌های اقتصادی بزرگی در استان کرمان وجود دارد و برای نمونه این استان دارای دو کریدور مهم کشور است و همین منبع ثروت ژئواکونومیک می‌تواند به تنهایی تمام منابع استان را تأمین کند.

رضایی، با تاکید بر لزوم تفویض اختیارات بیشتر به استانداران تصریح کرد: تصمیمات اجرایی نباید در وزارتخانه‌ها صورت بگیرد بلکه اختیارات اجرایی باید به استان‌ها داده شود.

وی با تأکید بر لزوم تنقیح قوانین کشور گفت: بیش از چند هزار مقررات و قوانین در کشور داریم که پراکندگی و گاهاً ابهامات این قوانین در مسیر اجرا و عملیات خلل ایجاد می‌کنند ولذا در حوزه حکمرانی اقتصادی نیاز به اصلاح داریم و برای جهش اقتصادی این امر ضروری است و این اصلاح در شیوه حکمرانی اقتصادی از صدر تا ذیل دستگاه‌های کشور باید اعمال شود.

رضایی، با اشاره به وجود زمین‌های فراوان در استان کرمان بیان داشت: کمبود مسکن در این استان معنی ندارد و در حوزه مسکن در کشور یک نهاد متمرکز متولی و پاسخگو نیاز است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از ملزومات اصلاح حکمرانی اقتصادی در کشور تفکیک حوزه سیاستگذاری و حوزه اجرا است، و لذا سیاست گذار نباید مجری باشد بلکه باید مطالبه‌گر باشد.

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، با یادآوری تجارب موفق حکمرانی در حوزه‌های سیاسی، دفاعی و امنیتی گفت: حاصل این حکمرانی موفق را در جنگ دوازده روزه شاهد بودیم که با وجود حضور مستقیم آمریکا منجر به شکست دشمنان شد؛ بنابراین در حوزه حکمرانی اقتصادی نیز نیاز به استفاده از آن تجارب موفق داریم.

رضایی، همچنین با اشاره به حجم بالای نیروی انسانی در بدنه دولت گفت: در این خصوص نیز نیاز به اصلاحات و مدیریت منابع انسانی داریم.

وی با بیان اینکه کشور و ملت ایران حقیقتاً مظلوم هستند، اظهار داشت: علی رغم رفتار و کردار انسانی جمهوری اسلامی ایران، دشمنانی که خود ددمنش و در افکار عمومی جهان محکوم و منفورند به کشور می‌تازند و در این شرایط مدیران و مسئولان کشور امروز نباید در فضای تردید و ابهام صلح و جنگ باشند و باید مصمم و پرتلاش جهت پیشرفت کشور با نهایت توان فعالیت کنند.

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با تأکید بر لزوم توجه به صنایع متوسط و کوچک در کنار صنایع بزرگ استان کرمان، توجه به این نکته را برای استان ثروت آفرین خواند.

رضایی، مسئله آب را برای استان کرمان مهم دانست و تاکید کرد: انتقال آب خلیج فارس به استان کرمان باید پیگیری شود.

وی با بیان اینکه حکمرانی اقتصادی و الگوی اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگرند تصریح کرد: بعضاً تصمیمات اقتصادی خوبی گرفته می‌شود اما اعمال یک الگوی ثابت در تمام استان‌ها برای توسعه، باعث عدم موفقیت تصمیمات می‌شود، فلذا هر استان با توجه به ظرفیت و فرهنگ بومی خود باید الگوی اقتصادی خود را داشته باشد.

رضایی، با تأکید بر ایجاد زنجیره‌های ارزش در صنایع متذکر شد: در امتداد صنایع بزرگ، صنایع پایین دستی ارزش آفرین باید ایجاد شود و صرف داشتن کارخانجات فراوان عامل صنعتی شدن نیست، کما اینکه تعداد کارخانه‌های ایران از کشور آلمان بیشتر است اما ایران صنعتی نشده است، چراکه زنجیره ارزش شکل نگرفته است.

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با بیان اینکه تمایلات و سلایق سیاسی نباید در حوزه اقتصاد دخیل شود، خاطرنشان کرد: اقتصاد حوزه‌ای کارشناسی و تخصصی و نیازمند مدیریت با ثبات و تخصصی می‌باشد.