رضایی: حزب الله در خویشتنداری خود برابر حملات اسرائیل تجدید نظر کند

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محسن رضایی، پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تشییع ۹ شهید گمنام دفاع مقدس در شهر کرمان با بیان اینکه حزب الله لبنان یک صبر و خویشتن داری راهبردی را در برابر حملات اسرائیل انجام می‌دهد گفت: ما نمی‌خواهیم به جبهه مقاومت دستور دهیم و آنها خودشان تصمیم می‌گیرند، اما به نظر من صبر و خویشتنداری نیروهای مقاومت باید مورد تجدید نظر قرار گیرد، زیرا اسرائیل از این صبر سوءاستفاده می‌کند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی فکر می‌کند با ترور می‌تواند پیشروی کند و به گمان خود اگر فرماندهان لبنان و ایران را بزنند، ملت‌ها تسلیم می‌شوند، در حالی که با ترور هر یک از فرماندهان آنها یک گام به پایان عمر خود نزدیک می‌شوند.

وی با اشاره به رشادت مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه افزود: اگر مقاومت مردم و خون شهدا نبود، مثل جنگ‌های جهانی اول و دوم، ایران اشغال و به نوامیس ما تجاوز می‌شد.

سرلشکر رضایی، با اشاره به فعالیت‌ها و شجاعت‌های شهید سلیمانی در طول فرماندهی اش گفت: حاج قاسم سلیمانی توانست مکتب امام (ره) را از ایران به سایر کشورها صادر کند و اگر لبنان و عراق و یمن و سایر کشورها، امروز مقاومت می‌کنند، سرچشمه آن از ایران است.

وی با بیان اینکه شهادت با مکتب امام راحل از ایران اسلامی آغاز و به سراسر جهان صادر شده است تصریح کرد: شهدا مکتب شدند و به ملت ایران اقتدار بخشیدند و مقاومت غزه نیز با الهام از ایران اسلامی مقاومت بزرگی را از خود نشان داد.