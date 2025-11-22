هشدار نارنجی آلودگی هوا در خراسان رضوی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روز چهارشنبه هواشناسی خراسان رضوی آمده است: در پی ورود جریانات ناتراز میانی جو به استان از شامگاه شنبه پایداری وضعیت جوی در استان موجب بالا رفتن محسوس شاخص کیفیت هوا در بیشتر مناطق به خصوص شهرهای صنعتی می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، پیش بینی می‌شود در ۷۲ ساعت آینده شاخص کیفیت هوا در بیشتر مناطق خراسان رضوی از جمله کلانشهر مشهد در همه ساعات به حد بسیار ناسالم برای همه گروه‌ها برسد که این وضعیت تا اواخر هفته جاری نیز ادامه یابد.

همچنین در این اطلاعیه بر اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی و نیز استفاده شهروندان از ماسک و توجه به توصیه‌های کارگروه اضطرار آلودگی هوا تاکید شده است.