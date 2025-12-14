عباس احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره شعر انتظار از جمله برنامه‌های مؤسسه امامت و مهدویت دانشگاه آزاد اسلامی است که در سطح استان‌ها برگزار می‌شود.

وی افزود: در سال‌های گذشته نیز میزبانی آن به استان مرکزی واگذار شده بود و با توجه به تجربیات پیشین، در سال جاری پیشنهاد شد این رویداد با همگرایی و مشارکت بیشتر دستگاه‌های فرهنگی این استان برگزار شود تا شاهد اثرگذاری گسترده‌تری باشیم.

دبیر جشنواره شعر انتظار گفت: امسال برای نخستین بار همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی را به‌عنوان متولی اصلی حوزه فرهنگ در کنار دانشگاه آزاد اسلامی داریم و تلاش شده است از ظرفیت سایر نهادهای فرهنگی نیز استفاده شود.

احمدی افزود: در این راستا، تاکنون سه پیش‌رویداد برای جشنواره برگزار شده است؛ نخستین پیش رویداد در شهر اراک با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مشارکت کتابخانه‌ها و در ایام ولادت حضرت رسول اکرم (ص) برگزار شد.

وی ادامه داد: دومین پیش‌رویداد در آبان‌ماه و در قالب محفل شعر مهدوی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک برگزار شد و سومین برنامه نیز هم‌زمان با ایام فاطمیه و با موضوع شعر آئینی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین به اجرا درآمد که هر سه برنامه با استقبال مناسب و کیفیت مطلوب همراه بود.

دبیر جشنواره شعر انتظار با اشاره به همراهی نهادهای فرهنگی استان تصریح کرد: دستگاه‌های مختلفی آمادگی خود را برای مشارکت در این جشنواره اعلام کرده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی، حوزه هنری، بنیاد شهید، روابط عمومی شرکت آلومینیوم، سازمان فرهنگی بسیج شهرداری اراک، دانشگاه فرهنگیان و سایر نهادهای فرهنگی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه جشنواره شعر انتظار اگرچه ماهیت دانشگاهی دارد، اما محدود به دانشگاه نیست، گفت: آثار این جشنواره در سه بخش دانشگاهیان، دانش‌آموزی و بخش عمومی داوری می‌شود، سال گذشته از کتاب جشنواره رونمایی شد و امسال نیز بنا داریم از منتخب آثار جشنواره در آئین اختتامیه که در ایام مبارک شعبانیه برگزار می‌شود، رونمایی کنیم.

احمدی بیان کرد: مهلت ارسال آثار تا ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ است و تاکنون حدود ۳۰۰ اثر در بخش‌های مختلف به دبیرخانه جشنواره رسیده است و ثبت‌نام و بارگذاری آثار صرفاً از طریق سایت مؤسسه امامت و مهدویت انجام می‌شود.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اراک از اضافه شدن بخش ویژه‌ای به جشنواره خبر داد و گفت: امسال بخشی با عنوان «مقاومت و انتظار فرج» به جشنواره افزوده شده است که به اشعار مرتبط با شهدای مقاومت، شهدای غزه، لبنان، یمن، جنگ دوازده‌روزه و همچنین شهدای دانش هسته‌ای اختصاص دارد که در این بخش، از مقام شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی، از چهره‌های برجسته دانشگاه آزاد اسلامی نیز تجلیل خواهد شد.

وی با دعوت از اصحاب رسانه برای پوشش گسترده این رویداد فرهنگی اظهار امیدواری کرد: با همراهی رسانه‌ها در سطح استان مرکزی و کشور، اطلاع‌رسانی مطلوب‌تری انجام شود تا طیف وسیع‌تری از شاعران و علاقه‌مندان در این جشنواره شرکت کنند و شاهد شکل‌گیری یک رویداد فرهنگی اثرگذار در شهر اراک باشیم.

وی افزود: محورهای جشنواره شامل مدح و منقبت و بیان فضائل حضرت صاحب‌الزمان (عج)، انتظار فرج و نجوای شاعرانه با آن حضرت، جامعه موعود مهدوی و الهام شاعرانه از نامه ۳۱ نهج‌البلاغه (نامه امیرالمؤمنین (ع) به امام حسن مجتبی (ع)) است.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اراک دبیر جشنواره شعر انتظارتصریح کرد: آثار در سه بخش دانشگاهیان (دانشجویان، کارکنان و استادان)، بخش عمومی حرفه‌ای و بخش دانش‌آموزی داوری می‌شود و محدودیتی در قالب و تعداد آثار ارسالی وجود ندارد و قالب‌های قابل پذیرش شامل شعر کلاسیک (غزل، مثنوی، قصیده، رباعی، دوبیتی، چهارپاره و …)، شعر نو (نیمایی، آزاد و سپید) و همچنین اشعار و ترانه‌های محاوره‌ای است.

وی افزود: جوایز جشنواره در بخش دانشگاهیان و بخش عمومی از ۲۰ تا ۶۰ میلیون ریال برای نفرات اول تا پنجم و در بخش دانش‌آموزی ۳۰ میلیون ریال برای سه نفر برگزیده هر بخش تعیین شده است. همچنین به ۴۰۰ اثر برگزیده و برتر، گواهی و لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

احمدی گفت: آئین اختتامیه جشنواره روز ۱۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود، همچنین علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق سایت مؤسسه امامت و مهدویت به نشانی jashnvareh.emamat.iau.ir ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره ایتا ۰۹۲۲۲۰۹۴۵۹۸ اقدام کنند.