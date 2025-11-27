به گزارش خبرنگار مهر، یوسفعلی میرشکاک شامگاه چهارشنبه در پنجمین رویداد ملی «وطن پارسی» اظهار کرد: زبان فارسی ستون هویت ایرانی است و غارت زبانی بزرگ‌ترین تهدید فرهنگ این مرز و بوم است.

وی افزود: هجوم واژگان بیگانه، مصرف‌گرایی و تقلید فرهنگی، هویت ایرانی را در معرض فروپاشی قرار داده است.

میرشکاک با اشاره به نسبت زبان و دین در تاریخ ایران اظهار کرد: فارسی از آغاز با مفاهیم دینی گره خورده و بسیاری از واژگان اسلامی با معادل‌های زرتشتی یا فارسی وارد فرهنگ ما شده‌اند؛ چنان‌که "الله" به "ایزد" یا "یزدان"، "صلاة" به "نماز" و "صوم" به "روزه" ترجمه شد که این مهم نشان می‌دهد ایرانیان برای پذیرش دین جدید، آن را با واژگان آشنا و بومی خود همنشین کردند.

این شاعر و نویسنده معاصر، زبان را مهم‌ترین سرمایه انسان دانست و گفت: از ارتباط خدا و انبیا تا ارتباط مادر و کودک، از دانش و بینش تا ادبیات، شعر، سینما و تئاتر، همه بر مدار زبان استوار است و چنانچه این زبان از میان برود، همه دستاوردهای بشری فرو خواهد ریخت.

میرشکاک با اشاره به تهدیدهای فضای مجازی تأکید کرد: امروز جهانیان به‌ویژه ایرانیان، به صورت مدام در حال تجلی هستند و؛ از غذا خوردن تا مراسم عروسی و عزا همه چیز را به تصویر می‌کشند و این وضعیت نشان می‌دهد که زبان و بیان انسانی در معرض نوعی سطحی‌سازی و تهدید قرار گرفته است.

میرشکاک با انتقاد از مصرف‌گرایی و تقلید فرهنگی گفت: اکنون بسیاری از مردم موجودیت خود را با اشیایی چون تلفن همراه یا محصولات غربی اثبات می‌کنند که این فاجعه است چرا که هویت انسان با چیزی تعریف شود که نه خودمان ساخته‌ایم و نه ریشه در فرهنگ ما دارد، حتی روابط انسانی نیز به خرید یک وسیله گره خورده و این نشان‌دهنده سطحی از بردگی است.

وی ادامه داد: اکنون مفردات زبان ما مورد حمله قرار گرفته‌اند، در گفت‌وگوی روزمره ده‌ها واژه بیگانه از جمله "ریموت" و "استایل" تا "گیم" در این زبان وارد شده و این هجوم واژگان نشان می‌دهد که زبان روزمره ما در معرض تغییرات جدی است.

میرشکاک تأکید کرد: آینه شدن خوب است اما آینه‌بودن باید به معنای بازتاب حقیقت و نه تقلید کورکورانه‌باشد متأسفانه ما به جای تمایز، به تقلید زبان فرنگی روی آورده‌ایم در حالی که معماری ایرانی با آن عظمت هیچ‌گاه نیاز به تقلید نداشت، از زمان ورود ایران به مدرنیته در عصر قاجار، این تقلید آغاز شد و اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که هویت فرهنگی ما را تهدید می‌کند.

وی تاکید کرد: راه نجات فرهنگ ایرانی بازگشت به زبان و میراث اصیل است و چنانچه این مهم کامل نشود تمام دستاوردهای تاریخی و معنوی ما در معرض نابودی قرار خواهد گرفت.

شاعر و نویسنده معاصر گفت: زبان و فرهنگ ایرانی زمانی شکوفا می‌شوند که از تقلید فاصله بگیرند و بر اصالت خود تکیه کنند در غیر این صورت، دیگر چیزی از ایرانی بودن باقی نخواهد ماند.