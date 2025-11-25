دو زمین چمن مصنوعی فوتبال در جزیره بوموسی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی در سفری که چند ماه پیش به ابوموسی داشت، دستور ساخت یک زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال را داده بود که این زمین امروز (سه شنبه ۴ آذر ماه) تحت نام شهید حاج محمد ناظری در حضور وی افتتاح شد.

زمین چمن شهید ناظری برای استفاده نوجوانان جزیره اختصاص داده شده است. نوجوانان فوتبالیست ابوموسی برای دقایقی در حضور وزیر ورزش و سایر مسئولان استان هرمزگان فوتبال بازی کردند.

در مراسم بهره برداری رسمی این زمین چمن، حمید استیلی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال و حسین رضازاده، اسطوره وزنه برداری ایران نیز حضور داشتند.

در ادامه بازدید وزیر ورزش از اماکن ورزشی ابوموسی، همچنین زمین چمن مصنوعی ولایت نیز که مدت‌ها به دلیل عدم تأمین اعتبار مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، بهره برداری شد.

نصب و تعویض چمن، سکوهای تماشاگران و نورافکن از جمله اقداماتی بود که با تأمین اعتبار مالی از سوی وزارت ورزش و جوانان و استانداری برای زمین ولایت انجام شد.