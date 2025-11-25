معامله ۲۹۱ کیلوگرم شمش نقره در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بورس کالای ایران، خلاصه معاملات بازار نقره در روز یکشنبه نشان می‌دهد که در این روز ۲۳۲ هزار و ۴۷۴ گواهی معادل ۲۳۲ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۴۶.۳ میلیارد تومان دادوستد شد.

همچنین ۵ هزار و ۸۴۲ قرارداد آتی معادل ۵۸ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۱۸ میلیارد تومان منعقد شد.

در پایان روز معاملاتی گذشته موقعیت‌های باز قراردادهای آتی نقره معادل ۷۸۴ کیلوگرم شمش نقره بود.

بورس کالای ایران در قراردادهای آتی نیز شاهد افزایش ۱۰۶۵ موقعیت در مجموع موقعیت‌های باز قراردادهای مبتنی بر نقره بوده است.