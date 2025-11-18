  1. اقتصاد
ارزش معاملات صندوق های طلا ۵.۶ همت شد

روز گذشته (۲۶ آبان ماه) در مجموع ۹۲۲ میلیون و ۷۷۷ هزار و ۹۶۳ واحد صندوق طلا به ارزش ۵.۶ همت در بورس کالا معامله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر بورس کالای ایران اعلام کرد در معاملات روز گذشته در بازار گواهی سپرده مبتنی بر طلا ۹۶۲ هزار و ۴۶۳ گواهی شمش طلا معادل ۹۶ کیلوگرم شمش به ارزش ۱.۴ همت و هزار و ۲۱۳ گواهی سکه طلا به ارزش ۱۴۰ میلیارد تومان فروش رفت و ارزش کل معاملات گواهی سپرده مبتنی بر طلا به ۱.۵ همت رسید.

در قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر طلا نیز ۲۳۱ هزار و ۹۱۴ قرارداد به ارزش ۴۶ میلیارد تومان دادوستد شد. در قراردادهای اختیار معامله صندوق طلای لوتوس با ۲ درصد بیشترین نسبت حجم معاملات قراردادهای اختیار معامله به حجم معاملات دارایی پایه را داشت.

همچنین ۶۸۸ قرارداد آتی مبتنی بر طلا به ارزش ۵۱ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. در قراردادهای آتی شاهد افزایش ۱۰۷ موقعیت در مجموع موقعیت‌های باز قراردادهای مبتنی بر طلا بودیم.

