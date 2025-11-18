گزارش معاملات بازار مشتقه و مالی بورس کالا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران در دادوستدهای روز ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۴ بازار گواهی سپرده کالایی، ۹۶۲ هزار و ۴۶۳ گواهی شمش طلا به ارزش هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان، ۲۱۱ هزار و ۵۶۷ گواهی شمش نقره به ارزش ۴۲ میلیارد تومان، هزار و ۲۱۳ گواهی سکه به ارزش ۱۴۰ میلیارد تومان و ۲۵۱ هزار و ۳۱۱ گواهی زعفران به ارزش ۴۳ میلیارد تومان فروخته شد.

معامله بیش از ۹۷۶ میلیون واحد صندوق کالایی

همچنین در معاملات روز گذشته بازار مشتقه و مالی، ۹۷۶ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۲۰۵ واحد صندوق کالایی به ارزش ۵ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان دست به دست شد.

۱۳ هزار قرارداد آتی منعقد شد

همچنین در دادوستدهای روز گذشته بازار قراردادهای آتی ۱۳ هزار و ۳۳۸ قرارداد آتی کالایی به ارزش ۱۱۷ میلیارد تومان منعقد شد. روز گذشته شاهد بیشترین حجم معاملات در قراردادهای آتی شمش نقره بودیم که بیش از ۸۴ درصد حجم معاملات قراردادهای آتی این روز را به خود اختصاص داد. بیشترین ارزش معاملات نیز متعلق به نماد لوتوس بود که در مجموع تمام قراردادهای آتی این نماد به حدود ۴۷ میلیارد تومان رسید.

دادوستد ۲۳۱ هزار قرارداد اختیار معامله

روز گذشته همچنین ۲۳۱ هزار و ۹۱۴ قرارداد اختیار معامله کالایی به ارزش ۴۷ میلیارد تومان منعقد شد. روز گذشته در پنج نماد شمش طلا، سکه طلا، جواهر، صندوق طلای لوتوس و کهربا معامله انجام شد که بیشترین ارزش معاملات به قراردادهای اختیار معامله لوتوس اختصاص یافت. در این روز حجم معاملات تمام قراردادهای اختیار معامله نماد صندوق طلای لوتوس ۱۶۴،۰۴۵ قرارداد بود.