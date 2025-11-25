  1. استانها
  2. یزد
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۷

کمک ۳۵ میلیون تومانی اهالی «دوشنبه‌های رهایی» به آزادی زندانیان یزد

کمک ۳۵ میلیون تومانی اهالی «دوشنبه‌های رهایی» به آزادی زندانیان یزد

یزد_ اهالی پویش «دوشنبه‌های رهایی» در یکصد و چهاردهمین هفته حضور خود، با سفری به روستای تاریخی خویدک یزد، ۳۵ میلیون تومان در مسیر آزادی یک زندانی غیرعمد اهدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکصد و چهاردهمین پویش دوشنبه‌های رهایی، روستای تاریخی خویدک یزد، میزبان بیش از ۱۰۰ نفر از اهالی دوشنبه‌های رهایی بود، که ضمن بازدید از مسجد، قلعه، و خانه‌های قدیمی این روستا، مبلغ ۳۵ میلیون تومان را جهت مشارکت در آزادی یک زندانی غیر عمد اهدا کردند.
در این آئین، مبلغی معادل ۱۵ میلیون تومان توسط اهالی دوشنبه بازدید حاضر، مبلغ ۱۵ میلیون تومان توسط سایر اعضایی که امکان حضور نداشتند، و ۵ میلیون تومان نیز به همت اهالی روستای خویدک اهدا شد؛ در مجموع ۳۵ میلیون تومان برای احیای امید و بازگشت یک مددجوی غیر عمد به آغوش خانواده فراهم آمد.
این هفته از «دوشنبه‌های رهایی» به نام و یاد مرحوم محمدرضا جبروتی مقدم، یکی از خیّران پیشکسوت این پویش برگزار شد؛ مردی که در مسیر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نقشی ماندگار بر جای گذاشت.
دوشنبه‌ها همچنان بوی مهربانی می‌دهد و خود گواه این موضوع است که در هر گوشه‌ای از این سرزمین، امید در آغوش مردم زنده است و دوشنبه‌های رهایی، حکایت مهربانی‌هایی است که هرگز تمام نمی‌شود.
کد خبر 6667819

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها