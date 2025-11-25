هدف رژیم صهیونیستی از حمله به ضاحیه جنوبی بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک مسئول لبنانی بلندپایه در گفتگو با روزنامه الجمهوریه تاکید کرد که این کشور به دنبال متوقف کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی است.

وی اضافه کرد که حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت و ترور یکی از فرماندهان برجسته حزب الله به مثابه حمله آشکار به طرح رئیس جمهور لبنان به شمار می‌رود.

این مسئول لبنانی بیان کرد: رئیس جمهور لبنان با ارائه این طرح از آمادگی ارتش کشور برای تحویل گرفتن کنترل نقاط پنجگانه اشغال شده به محض توقف حملات ارتش اسرائیل و همچنین آمادگی بیروت برای مذاکره تحت نظارت آمریکا و دیگر کشورها با هدف دستیابی به یک توافق نهایی خبر داده بود.

وی به نقل از طرف‌های بین المللی گفت که این طرح باعث نارضایتی رژیم صهیونیستی شده چرا که هدف اصلی تل آویو مبنی بر تداوم اشغال خاک لبنان و ایجاد منطقه حائل نزدیک مرزهای این کشور را زیر سؤال می‌برد. یکی از مسئولان برجسته ایرانی در دیدار با یک شخصیت لبنانی به این هدف رژیم صهیونیستی اشاره کرده بود.