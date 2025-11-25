  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۳

وزیر صمت برای شرکت در اجلاس سازمان همکارهای اکو به استانبول رفت

وزیر صمت برای شرکت در اجلاس سازمان همکارهای اکو به استانبول رفت

وزیر صنعت، معدن و تجارت برای شرکت در اجلاس وزیران کشورهای عضو «سازمان همکاری‌های اکو» که نخستین بار پس از ۲۰ سال در سطح وزرا برگزار می‌شود، به ترکیه سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صمت، سیدمحمد اتابک وزیر صمت، روز سه شنبه برای شرکت در اجلاس وزیران کشورهای عضو اکو و دیدار با فعالان اقتصادی کشورمان در ترکیه به استانبول رفت.

بر اساس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون موافقت‌نامه تجارت اعضای اکو و کاهش تعرفه کالاهای تجاری میان اعضا برای افزایش حجم تجارت داخلی اکو از محورهای این نشست است.

سازمان همکاری اقتصادی اکو با مشارکت کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان بر اساس معاهده ازمیر تأسیس شده است، گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای و توسعه تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی از اهداف این سازمان اقتصادی است.

کد خبر 6667828
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها