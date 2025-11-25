وزیر صمت برای شرکت در اجلاس سازمان همکارهای اکو به استانبول رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صمت، سیدمحمد اتابک وزیر صمت، روز سه شنبه برای شرکت در اجلاس وزیران کشورهای عضو اکو و دیدار با فعالان اقتصادی کشورمان در ترکیه به استانبول رفت.

بر اساس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون موافقت‌نامه تجارت اعضای اکو و کاهش تعرفه کالاهای تجاری میان اعضا برای افزایش حجم تجارت داخلی اکو از محورهای این نشست است.

سازمان همکاری اقتصادی اکو با مشارکت کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان بر اساس معاهده ازمیر تأسیس شده است، گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای و توسعه تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی از اهداف این سازمان اقتصادی است.