به گزارش خبرگزاری مهر، اسد مجید خان در دیدار با استاندار زنجان ضمن ابراز خرسندی از حضور در این استان با بیان اینکه سازمان اکو یکی از قدیمیترین سازمانهای همکاری منطقهای در جهان است، افزود:این سازمان در سال ۱۹۶۴ با عضویت کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه تاسیس شد و امروز با ۱۰ کشور عضو، نقش مهمی در تقویت همکاریهای اقتصادی منطقه دارد.
وی اضافه کرد :ایران همواره نقش محوری در این سازمان داشته است و دبیرخانه آن نیز در تهران مستقر است.
دبیرکل اکو در ادامه با اشاره به حضور نمایندگان کشورهای مختلف از جمله ترکمنستان، تاجیکستان، ترکیه و پاکستان در ساختار دبیرخانه اکو، گفت: تنوع قومیتی و فرهنگی در سازمان اکو، فرصتی برای تعمیق پیوندهای منطقهای است که زنجان نیز با پیشینه فرهنگی و اقتصادی خود میتواند نقش کلیدی در همکاریهای منطقهای ایفا کند.
مجیدخان با اشاره به تعلق خاطر شخصی خود به شهر زنجان، افزود: من در کنار مزار «حضرت میران حسین شاه زنجانی» در لاهور بزرگ شدم و از کودکی با نام و پیشینه زنجان آشنا بودهام.
وی همچنین از مطرح شدن پیشنهادهای مهم استاندار زنجان در نشست شورای نمایندگان دائم کشورهای عضو (CPR) خبر داد و تاکید کرد:این پیشنهادها در گزارش رسمی این نشست منعکس خواهد شد.
زنجان آماده گسترش همکاری با کشورهای عضو
در ادامه این دیدار استاندار زنجان با اشاره به ظرفیتهای مغفول در تجارت منطقهای، گفت :با وجود ظرفیتهای قابلتوجه کشورهای عضو اکو، سهم تجارت درونمنطقهای تنها هفت درصد از کل تجارت اعضاست که ضعف ساختاری در بهرهگیری از توانمندیهای اقتصادی موجود را نشان می دهد.
محسن صادقی، سه چالش اساسی را پیشروی توسعه همکاریهای منطقهای عنوان کرد و افزود:تعرفههای بالا و موانع مرزی، ضعف زیرساختهای حملونقل و لجستیک و اختلافات سیاسی و امنیتی میان برخی اعضا برخی از این چالش هاست.
وی اظهار داشت: نبود پروازهای مستقیم، ناکارآمدی خطوط ریلی و چالشهای مرزی میان برخی کشورها مانع بهرهگیری از فرصتهای اقتصادی موجود است.
استاندار زنجان با اشاره به ظرفیت استان در حوزههای صادراتی، صنعتی و خدمات فنی و مهندسی از پایین بودن حجم فعلی مبادلات با کشورهای عضو اکو ابراز تاسف کرد و گفت:صادرات زنجان به جمهوری آذربایجان در سال گذشته تنها ۹۱۶ هزار دلار بود، در حالیکه ظرفیت تجاری با این کشور میتواند تا یک میلیارد دلار افزایش یابد.
وی همچنین به ظرفیت همکاری با کشورهایی چون افغانستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان اشاره کرد و گفت:پروژههای زیرساختی، احداث واحدهای تولیدی، توسعه گردشگری سلامت و مذهبی و سرمایهگذاری در حوزه معدن و صنایع تبدیلی از جمله زمینههایی است که زنجان میتواند با کشورهای عضو اکو دنبال کند.
استاندار زنجان با تاکید بر ضرورت برگزاری نمایشگاههای تخصصی و افزایش رفتوآمدهای تجاری میان استان زنجان و استانهای کشورهای عضو اکو، خاطر نشان کرد:نمایش ظرفیتها و توانمندیها در قالب نمایشگاهها و نشستهای مشترک میتواند زمینهساز جهش در روابط اقتصادی میان زنجان و کشورهای عضو اکو باشد.
