۵۰ مجموعه صنعتی در فاز اول منطقه ویژه اقتصادی کاشان پذیرش می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی کاشان با اشاره به موقعیت استراتژیک صنعتی کاشان اظهار کرد: با بهره برداری از منطقه ویژه اقتصادی کاشان، این منطقه به یکی از قطب‌های صنعتی کاشان تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه پیشرفت‌های خوبی در تکمیل منطقه ویژه اقتصادی داشتیم، ابراز کرد: امیدواریم با همت و پیگیری‌های مسئولین به زودی شاهد تکمیل این پروژه باشیم.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه در فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی کاشان ۵۰ مجموعه پذیرش می‌شود، تصریح کرد: یکی از امتیازات منطقه ویژه اقتصادی کاشان دسترسی آسان به شهرهای تهران و اصفهان است.

وی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی کاشان فراهم شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به امتیازات و مزایای این منطقه، امیدواریم به زودی شاهد ورود سرمایه گذاران باشیم.

جمالی نژاد افزود: بعد از تهیه زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی کاشان منتظر حضور نمایندگان گمرک و سایر دستگاه‌های ذی ربط هستیم.