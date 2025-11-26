  1. اقتصاد
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱

تداوم دیپلماسی اقتصادی با اعضای اکو را دنبال می‌کنیم

وزیر صمت گفت: در تداوم سیاست دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم و توسعه همکاری‌ها در قالب پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، افزایش مبادلات و حجم تجارت داخلی اکو را با اعضا دنبال می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت دیشب به منظور شرکت در اجلاس وزیران کشورهای عضو اکو وارد استانبول شد.

وی در بدو ورود به استانبول در جمع خبرنگاران گفت: در تداوم سیاست دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم و توسعه همکاری‌ها در قالب پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، افزایش مبادلات و حجم تجارت داخلی اکو را با اعضا دنبال می‌کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: در حاشیه اجلاس وزیران عضو اکو، دیدارهای جداگانه با برخی وزیران تجارت کشورهای عضو اکو برای توسعه همکاری‌های مشترک خواهیم داشت.

