  1. سیاست
  2. مجلس
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

۵۷ نماینده مجلس خواستار افزایش حقوق کارگران نسبت به تورم شدند

۵۷ نماینده مجلس خواستار افزایش حقوق کارگران نسبت به تورم شدند

۵۷ نفر از نماینده های مجلس شورای اسلامی خواستار افزایش حقوق کارگران نسبت به تورم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نادری در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به دستگاه‌های اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

تذکر کامران پولادی، نماینده مردم نوشهر در مجلس و تعداد ۶۱ نفر از نمایندگان به وزیر تعاون در مورد لزوم برخورداری رانندگان زحمتکش از پشتوانه بیمه‌ای

تذکر شهین جهانگیری، نماینده مردم ارومیه در مجلس و ۴۴ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش در خصوص ضرورت افزایش شرط سنی پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان به ۳۰ سال

تذکر محمود طاهری، نماینده مردم شبستر در مجلس و ۳۷ نفر از نمایندگان به وزیر تعاون در مورد لزوم پیگیری تشکیل جلسات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی

تذکر احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس و۴۰ نفر از نمایندگان به وزیر نفت در مورد ضرورت تأمین خوراک پالایشگاه‌های کوچک و متوسط برای افزایش تولید فرآورده‌های نفتی و ایجاد اشتغال پایدار

تذکر علی اکبر علیزاده، نماینده مردم دامغان در مجلس و ۵۶ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در مورد لزوم توجه جدی به افزایش حقوق کارگران نسبت به تورم

تذکر محمدرضا احمدی، نماینده مردم رشت در مجلس و ۶۴ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در مورد ضرورت تسریع در اجرای قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی

تذکر هادی محمدپور، نماینده مردم گناباد در مجلس و ۴۰ نفر از نمایندگان به وزیر دادگستری در مورد ضرورت تسریع در اجرای فوق العاده خاص کارکنان دادگستری کشور

تذکر سیدمحمد جمالیان، نماینده مردم اراک در مجلس و ۵۳ نفر از نمایندگان به وزیر کار در مورد لزوم تسریع در پرداخت حق بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری

تذکر رحمدل بامیری، نماینده مردم ایرانشهر در مجلس و ۵۴ نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت در مورد لزوم رسیدگی به وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در وزارت بهداشت علی الخصوص استان‌های محروم

کد خبر 6667834
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مهرداد سلیمانی روزبهانی IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      0 1
      پاسخ
      پس کارمندان چه؟ آیا ما جزو کارگران این مملکت نیستیم؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها