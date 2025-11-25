۵۷ نماینده مجلس خواستار افزایش حقوق کارگران نسبت به تورم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نادری در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به دستگاه‌های اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

تذکر کامران پولادی، نماینده مردم نوشهر در مجلس و تعداد ۶۱ نفر از نمایندگان به وزیر تعاون در مورد لزوم برخورداری رانندگان زحمتکش از پشتوانه بیمه‌ای

تذکر شهین جهانگیری، نماینده مردم ارومیه در مجلس و ۴۴ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش در خصوص ضرورت افزایش شرط سنی پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان به ۳۰ سال

تذکر محمود طاهری، نماینده مردم شبستر در مجلس و ۳۷ نفر از نمایندگان به وزیر تعاون در مورد لزوم پیگیری تشکیل جلسات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی

تذکر احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس و۴۰ نفر از نمایندگان به وزیر نفت در مورد ضرورت تأمین خوراک پالایشگاه‌های کوچک و متوسط برای افزایش تولید فرآورده‌های نفتی و ایجاد اشتغال پایدار

تذکر علی اکبر علیزاده، نماینده مردم دامغان در مجلس و ۵۶ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در مورد لزوم توجه جدی به افزایش حقوق کارگران نسبت به تورم

تذکر محمدرضا احمدی، نماینده مردم رشت در مجلس و ۶۴ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در مورد ضرورت تسریع در اجرای قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی

تذکر هادی محمدپور، نماینده مردم گناباد در مجلس و ۴۰ نفر از نمایندگان به وزیر دادگستری در مورد ضرورت تسریع در اجرای فوق العاده خاص کارکنان دادگستری کشور

تذکر سیدمحمد جمالیان، نماینده مردم اراک در مجلس و ۵۳ نفر از نمایندگان به وزیر کار در مورد لزوم تسریع در پرداخت حق بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری

تذکر رحمدل بامیری، نماینده مردم ایرانشهر در مجلس و ۵۴ نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت در مورد لزوم رسیدگی به وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در وزارت بهداشت علی الخصوص استان‌های محروم