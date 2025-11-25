بیاتی: فاصله درآمد و هزینه زندگی مردم به بحران جدی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله بیاتی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس‌جمهور اظهار داشت: مردم از وضعیت جاری کشور ناراضی هستند و به طور مستمر مشکلات خود را با نمایندگان در میان می‌گذارند؛ در حالی که دیگر نمی‌توان با شعارها مسائل را حل کرد.

نماینده مردم تفرش در مجلس با اشاره به تورم افسارگسیخته و افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی و حتی نان، گفت: فاصله بین درآمد و هزینه‌های جاری زندگی برای مردم به شدت مشکل‌ساز شده است.

وی با بیان اینکه مسکن به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده، افزود: بسیاری از جوانان حتی توانایی اجاره یک منزل حداقلی را ندارند. از سوی دیگر، نوسان دائمی نرخ ارز موجب خروج سرمایه‌ها از کشور شده و امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده است.

بیاتی ادامه داد: بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی برای جوانان تحصیل‌کرده موجی از نارضایتی ایجاد کرده و فساد و رانت نیز به اعتماد عمومی آسیب جدی وارد کرده است؛ مردم انتظار دارند با این پدیده‌ها بدون تبعیض و کاملاً شفاف برخورد شود.

وی در پایان تأکید کرد: دولت باید فراتر از ارائه گزارش‌های کاغذی و آمارهای تکراری، برای حل مشکلات موجود در حوزه مسکن، اشتغال، معیشت و نابسامانی قیمت‌ها چاره‌اندیشی واقعی کند.