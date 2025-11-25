به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین ثابتی در نطق میاندستور خود در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۴ آذرماه) مجلس اظهار کرد: چرا تلاشهای ما برای تحقق عدالت بسیاری اوقات بینتیجه میماند؟ چون مفهوم وفاق و وحدت را به سطح روابط سیاسی تقلیل دادهایم، نه اینکه معنای حقیقی و دینی آن را اجرا کنیم.
وی ادامه داد: امروز نیز یکی از اصلیترین نقدهایی که پس از حدود پنج دهه بر انقلاب وارد است، کمکاری در حوزه عدالت است؛ زیرا به جای استفاده از الگوهای اصیل دینی، به نسخههای غربی و شرقی تکیه کردهایم و نتیجهای هم نگرفتهایم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه بارها درباره مسائل اقتصادی و سیاسی کشور سخن گفته و باز هم خواهد گفت، ادامه داد: امروز میخواهم بیشتر درباره اقتصاد فرهنگ صحبت کنم؛ درباره اینکه چه میزان پول از سوی بانکهای خصوصی، برخی پتروشیمیها، معادن و مجموعههایی که مشخص نیست دولتیاند یا خصوصی، به حوزه فرهنگ تزریق میشود و پس از آن با آثار نابهنجار فرهنگی مواجه میشویم، بدون اینکه کسی پاسخگو باشد.
وی با انتقاد از اختلاسها و فسادهای رخداده در حوزه فرهنگ، اظهار داشت: بسیاری از تولیدات سینمایی، شبکه نمایش خانگی، تئاتر، موسیقی و حتی کتابها با بودجههایی شکل گرفتهاند که از محل پولهای آلوده و منابع نامشروع در شبکه بانکی کشور تأمین شده است. همانهایی که مرتب میگویند «در فرهنگ دخالت نکنید و بگذارید مردم خودشان انتخاب کنند»، بیشترین دخالت را انجام میدهند؛ با اتکا به منابع مالی فاسد و آلوده از بانکهای خصوصی.
ثابتی با اشاره به نمونهای از این موارد، گفت: چندی پیش مشخص شد که منبع مالی سریال «شهرزاد» از دل بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان تأمین شده بود. امروز هم میبینیم مهدی جهانگیری که دادگاه او را مفسد اقتصادی و قاچاقچی حرفهای ارز معرفی کرده، بانک گردشگری را تأسیس کرده و از طریق همین بانک پلتفرم «شیدا» را راهاندازی کرده و فعالیت فرهنگی را به نام خود ثبت میکند.
وی افزود: همچنین باید دید «رسولاف» چه نقشی در بانک آینده داشته، در دورهای که علی انصاری همهکاره آن بانک بود. پولهای بانک آینده با برخی تولیدات فرهنگی چه ارتباطی داشته است؟ همان فردی که این روزها زباندرازی میکند و حتی تقاضای تأسیس پلتفرم شبکه نمایش خانگی داده است. یعنی صرفاً به غارت اقتصادی راضی نیستند؛ بلکه با ورود به حوزه فرهنگ و رسانه قصد دارند از این طریق افکار عمومی آینده را مدیریت کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی ادامه داد: این مدلی که شکل گرفته را «ترامپیست» مینامم؛ همانند الگوی ترامپ، سرمایهدارانی که با پول و ثروت وارد قدرت میشوند و نقش سیاسی پیدا میکنند. اینجا هم برخی با پولهای نامشروع حاصل از اختلاسها وارد حوزه فرهنگ و رسانه شدهاند، چرخهای از سلبریتیها و الگوهای به ظاهر فرهنگی میسازند و علاوه بر فسادهای آشکار، در انتخابات به مردم میگویند به افراد پیشتعیینشده رأی بدهید تا منافعشان تضمین شود.
ثابتی افزود: بدتر از همه، دخالتهای منفی برخی دستگاههای به ظاهر انقلابی است. مثلاً سال گذشته افشا شد که بنیاد مستضعفان دهها میلیارد تومان برای حمایت از یک اثر مبتذل در حوزه VOD هزینه کرده است؛ در حالی که مأموریت این بنیاد رسیدگی به امور مستضعفان است. چه توجیهی دارد که پول مردم در جیب گروهی از سلبریتیها ریخته شود که نه تنها پاسخگو نیستند، بلکه مطالبهگر هم شدهاند؟ متأسفانه ردپای این پولهای آلوده فقط در فرهنگ دیده نمیشود؛ حتی در برخی اماکن مقدس نیز رد آنها وجود دارد که اگر لازم باشد در آینده با ذکر نام جزئیات را بیان خواهم کرد. بعد هم میگوئیم مردم بدبین شدهاند؛ طبیعی است وقتی برخی روحانیون نیز نسبت به این انحرافها سکوت کردهاند.
وی با تأکید بر اینکه برخی دستگاههای حاکمیتی با دخالتهای نابهجا به فرهنگ آسیب میزنند، تصریح کرد: برخی اماکنی که در تهران و دیگر شهرها ساخته شده، زمینهساز ترویج مصرفگرایی و فرهنگ غلط شدهاند. اطلس مال و اوپال را چه کسانی ساختند؟ بعد از ایجاد چنین بسترهای فساد، میگوئیم با سود آنها فعالیت فرهنگی کنیم؛ این یعنی خودمان را فریب دادهایم.
ثابتی در بخش دیگری از سخنان خود از اقدامات اژهای قدردانی کرد و گفت: اگر اراده قوه قضائیه و شخص ایشان نبود، انحلال بانک آینده پیش نمیرفت. من در شهریور و مهر امسال دو جلسه خصوصی با ایشان داشتم و انصافاً در موضوع انحلال بانک آینده قاطعانه ورود کردند.
ثابتی ادامه داد: سوال این است: چرا علی انصاری همچنان آزاد است؟ بسیاری از کسانی که به جرم اخلال در نظام اقتصادی اعدام شدند، چه کرده بودند که علی انصاری چند برابر آن را مرتکب نشده باشد؟ مثال وحید مظلومی را ببینید؛ چند هزار سکه خرید و فروش کرده بود درست یا غلط بودن حکم او بحث دیگری است، اما فساد افرادی مانند انصاری چندین برابر آن بوده و همچنان آزادانه اظهار نظر میکنند.
این عضو کمیسیون فرهنگی خطاب به دستگاه قضائی تأکید کرد: از آقای اژهای درخواست میکنم اگر برخورد میکنید، آن را شفاف اعلام کنید تا افکار عمومی مطلع شده و از قوه قضائیه حمایت کند. چوبههای دار پیش از همه باید برای مفسدان بزرگ اقتصادی باشد. اگر این شفافیت ایجاد شود، اعتماد مردم افزایش خواهد یافت و مشارکت در انتخابات هم بیشتر میشود.
ثابتی در پایان یادآور شد: اصل ۱۴۲ قانون اساسی را اجرا کنید؛ نه گزینشی. همه وزرای دولتهای احمدینژاد و رئیسی را بررسی و اعلام کنید. از دولتهای قبل نیز فقط وضعیت مالی حسن روحانی، عباس آخوندی، بیژن زنگنه، اسحاق جهانگیری و علی شمخانی را منتشر کنید تا مردم بتوانند خودشان قضاوت کنند.
