آمازون اینترنت ماهواره ای با سرعت یک گیگابیت برثانیه ارائه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این شرکت پیشرفتهترین آنتن خود به نام لئو اولترا را رونمایی و یک برنامه پیش نمایش شرکتی برای برخی مشتریان آغاز کرد.
چنین اقدامی نشان میدهد «آمازون لئو» که قبلاً پروژه کوئیپر نامیده میشد، در حال تغییر از حالت استقرار به حالت آمادگی تجاری است، زیرا شبکهای را ایجاد میکند که در حال حاضر شامل بیش از ۱۵۰ ماهواره است.
لئو اولترا در رأس سری سه آنتن آمازون قرار دارد و هدف آن کاربران دولتی و تجاری است. این پایانه ۲۰ در ۳۰ اینچی تا یک گیگابیت برثانیه سرعت دانلود و ۴۰۰ مگابیت برثانیه سرعت آپلود ارائه میکند. آمازون آن را سریعترین آنتن تجاری در حال تولید معرفی کرده است. طراحی این آنتن قطعات متحرک را حذف و از نصب سریع پشتیبانی میکند که در مقابل آب وهوا نامساعد مقاوم است.
به گفته مدیران ارشد شرکت هدف این سیستم صنایعی است که در فاصله زیادی از اینترنت قابل اعتماد فعالیت میکنند.
این شرکت، شبکه ماهوارهای و مجموعه سختافزاری را برای نیازهای پیچیده سازمانی و دولتی ساخته است. این آنتن از سیلیکون سفارشی، مهندسی RF اختصاصی و الگوریتمهای پردازش سیگنال استفاده میکند که تأخیر را کاهش داده و توان عملیاتی را افزایش میدهد.
آمازون میگوید این قابلیتها برای فعالیتهای ابری، جلسات ویدئویی و نظارت بلادرنگ اهمیت دارند. این پلتفرم همچنین با شبکههای سازمانی موجود ادغام میشود و عملیات آپلود و دانلود همزمان را ارائه میدهد.
