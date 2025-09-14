اسپیس ایکس برای اینترنت ماهواره ای اپراتورها را دور می زند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فوربس، با توجه به آنکه دوسوم ماهواره های موجود در مدار زمین به اسپیس ایکس تعلق دارد، این شرکت سلطه خود بر پهنای باند اینترنت روی زمین بیشتر می کند. اما این شرکت در حوزه استفاده از ماهواره برای فراهم کردن اینترنت موبایل در مناطق دورافتاده و فراتر از گستره برج های مخابراتی، با چالش روبرو می شود. اسپیس ایکس تاکنون با طیف سلولار باند کم عرض شرکت تی موبایل در آمریکا فعالیت کرده و فقط توانسته پیامک را منتقل کند.
اکنون شرکت ماهواره ای ایلان ماسک گامی بزرگ در این مسیر برداشت و بخش بزرگی از طیف فرکانسی که مدتها آرزویش را داشت، از شرکت EchoStar خرید. این طیف برای ارسال سیگنال به تلفنهای همراه از فضا بسیار مناسب است. قیمت هنگفت این معامله ۱۷ میلیارد دلاری، بزرگترین خرید تاریخ اسپیسایکس به شمار میآید. این شرکت تاکید کرد طیف خریده شده، به آن امکان میدهد ماهوارههای جدیدی راهاندازی کند که توان عملیاتی ۲۰ برابر بیشتر و خدمات کامل ۵G برای تلفنهای همراه ارائه میدهند.
اما این وعدهها با یک شرط همراه است. به نظر میرسد آن ماهوارههای جدید برای پرتاب با راکت عظیمی که اسپیسایکس در حال توسعه آن است، یعنی استارشپ، طراحی شدهاند. به گفته کالب هنری، تحلیلگر شرکت Quilty Space اگر استارشیپ نتواند مطابق وعدهها عمل کند، این موضوع ممکن است یک مانع بزرگ باشد. وی افزود برنامههای اسپیسایکس برای ارسال مستقیم به تلفنهای همراه به استارشیپ وابسته است.
هرچند آخرین پرواز آزمایشی این موشک موفقیتآمیز بود، اما همچنان سوالات زیادی درباره استحکام طراحی استارشپ و توانایی آن در کاهش چشمگیر هزینههای پرتاب که ماسک وعده داده، وجود دارد.
این موشک طوری طراحی شده تا ۱۰۰ تن بار را به مدار پایین زمین ببرد که چهار برابر بیش از قابلیت حمل بار موشک فالکون ۹ است. اسپیس ایکس برای بهره برداری از این فرصت نسل جدید بزرگتر و قدرتمندتر ماهواه های پهنای باند را ساخته که به اندازه ای بزرگ هستند که فالکون ۹ نمی تواند آنها را به مدارزمنی ببرد. به احتمال زیاد این شرکت همین کار را با نسخه بعدی ماهوارههای مستقیم به تلفن همراه خود انجام میدهد تا خدمات بهتری ارائه دهد.
