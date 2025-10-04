به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به اعتقاد او انرژی خورشیدی که تمام وقت در فضا مهیاست به معنای آن است که به تدریج عملکرد چنین دیتاسنترهایی بهتر از نسخه های روی زمین خواهد بود.

او هنگام سخنرانی در هفته فناوری ایتالیا در تورین علاوه بر این اظهار نظر اوج گیری هوش مصنوعی را با شکوفایی اینترنت در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی مقایسه کرد.

کانسپت دیتاسنترهای مداری میان شرکت های بزرگ فناوری بسیار محبوب شده زیرا نسخه های زمینی آنها نیازمند برق و آب برای خنک سازی سرورها است. بزوس در یک گفتگوی علنی با جان الکان مدیر فراری و استلانتیس در این باره گفت: این خوشه های آموزشی عظیم، بهتر است در فضا ساخته شوند زیرا در آنها ۲۴ ساعت روز و هفت روز هفته انرژی خورشیدی وجود دارد. در آنجا هیچ ابر و بارانی نیست، هیچ آب وهوایی وجود ندارد. ما می توانیم هزینه های دیتاسنترها در فضا را در دو دهه آینده کاهش دهیم.

به گفته بزوس انتقال زیرساخت ها به فضا بخشی از یک روند وسیع تر استفاده از فضا برای بهبود زندگی روی زمین است.

بنیانگذار آمازون در این باره گفت: این اتفاق درخصوص آب وهوا و ماهواره های ارتباطاتی نیز رخ داده است. گام بعدی دیتاسنترها و انواع دیگر تولیدات کارخانه ای است.

میزبانی دیتاسنترها در فضا چالش های خاص خود را دارد از جمله مشکلات نگهداری و اجرای به روز رسانی و همچنین هزینه پرتاب موشک ها در کنار ریسک پرتاب هایی که ممکن است با شکست روبرو شود.