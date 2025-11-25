از عطش خاک تا دعای مادر شنیدنی شد؛ استغاثه‌ حنیف طاهری برای باران

به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «مادر بارون» به همت مجموعه رسانهای «حریم» با اجرای حنیف طاهری پیش روی مخاطبان قرار گرفت.
شعر نماهنگ «مادر بارون» توسط محمد رسولی سروده شده و مضمون آن درخواست دعا از حضرت زهرا (س) برای نزول باران و رحمت الهی است. ضمن اینکه در متن شعر، به مفاهیمی مانند دعا، رحمت خدا و جایگاه معنوی مادر در فرهنگ اسلامی اشاره شده است.
نماهنگ «مادر بارون» با ترکیب تصویر و نوای مذهبی، فضایی معنوی ایجاد میکند و مخاطبان را به دعا برای بارش باران و رفع کمبود آب فرا میخواند. جمله پایانی اثر با عبارت قرآنی «بکم ینزل الغیث» تأکید میکند که نزول باران به اراده الهی و دعای بندگان وابسته است.
به گفته عوامل تولید، این نماهنگ تلاشی فرهنگی برای جلب توجه عموم مردم به مسئله کمآبی و اهمیت دعا و همدلی در شرایط فعلی کشور به شمار میآید.
این نماهنگ هماکنون از سوی مجموعه رسانهای «حریم» منتشر شده و از طریق رسانههای رسمی و شبکههای مجازی در دسترس مخاطبان قرار دارد.
